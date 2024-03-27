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Аня Тринчер показала 2 новых обольстительных образа (фото)

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Юлия Любченко

Анна Тринчер - молодая и очень популярная украинская певица а инфлюэнсерша, которая очень часто демонстрирует свои луга.

О крайних 2 образах Тринчер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль артистки.

Анна Тринчер показала обольстительные образы

Аня очень популярная девушка, имеющая огромную аудиторию, постоянно следящую за изменениями в ее жизни и предпочтениями артистки.

Фоловеров Тринчер интересует не только ее личную и творческую жизнь, они любят еще следить за тем, какую одежду носит певица. А Аня еще и любит иногда записывать на видео процесс своего собрания. К слову, это не единственная украинская инфлюэнсерша, которая любит выкладывать такие видео.

Поэтому, в рубрике фэшн-контент, если этот вид релсов и фото можно так назвать, Анна показала сразу два образа, они несколько похожи между собой, но все же разные и оба довольно соблазнительные.

Первым из продемонстрированных Анной образов стала белая классическая рубашка с очень интересными рукавами и дополненная галстуком черного цвета.

Этот образ может напомнить один из тех, что Аня когда-то давно одевала для сериала "Школа", но если девушка была очень юной, то сейчас это молодая и уверенная в себе красавица.

Анна Тринчер в интересном образе (фото: instagram.com/annatrincher_official)

А вот яркий и грамотный макияж это лишь подчеркивает. Про взгляд Тринчера можно промолчать, потому что он убивает наповал.

Второй образ певицы более откровенный, ведь здесь Аня предстала только в нижнем белье черного цвета и накинула сверху классический пиджак.

Стоит сказать, что такие луга полностью соответствуют установившемуся образу Тринчер, который она годами транслирует в интернет-пространстве.

Анна Тринчер в обольстительном образе (фото: instagram.com/annatrincher_official)

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Модные трендыАнна ТринчерПевица