Аня Трінчер назвала найдорожчу річ у її шафі. І це не сукня

На питання про найдорожчу річ у своєму гардеробі артистка сміючись відповідає: "Це - я сама".

"Щоранку прокидаюся та вдягаю різні настрої. Вважаю, що це найголовніше та найкоштовніше, що є. А одяг - це ж, насправді, підтримка настрою. Лише інструмент самовираження. Та якщо говорити матеріально, то найдорожчі в мене сумки. Я думаю, що в лідерах точно буде Chanel", - сказала зірка.

Аня Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Аня зізнається, що є прихильницею переробки та перепродажу речей.

"У мене були періоди секонд-хенду, де ми шукали та знаходили речі для кліпу чи інших зйомок. Але, чесно кажучи, атмосфера там не дуже подобається. Не моє. Інша справа - ресайклінг речей! Це класно. А взагалі топова штука - ресейл. Це продовжує життя речам. Екологічне рішення. Не раз вдавалося знайти на ресейлі сумку в ідеальному стані, про яку я мріяла, вдвічі дешевше. Як ви зрозуміли, це моя слабкість", - говорить виконавиця хітів "Бар за баром" і "Ти робив мені каву".

Ще одне місце, де 23-річна співачка знаходить для себе особливі look’и - шафа мами та бабусі.

"У мене такі модниці в сім’ї! Що в мами, що в бабусі дуже стильові речі. От дістаю їхній одяг з юності, а там топи, штанці з низькою посадкою. Я дуже люблю такий вайб Брітні Спірс у стилі!" - каже вона.

Аня Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"А ще моя бабуся колись шила моїй мамі на замовлення у кравчині багато костюмів. І от я зазираю в ту шафу й думаю: “Боже, це реально ніби гардероб артистки!” А ще в мами є багато взуття. Пам’ятаю, в дитинстві мріяла, що виросте нога, і я зможу все це носити. Та, на жаль, у нас із мамою таки різні розміри", - з усмішкою додала Анна.

Аня Трінчер (фото: Новий канал)