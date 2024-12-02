Аня Тринчер назвала самую дорогую вещь в ее шкафу. И это не платье

На вопрос о самой дорогой вещи в своем гардеробе артистка смеясь отвечает: "Это - я сама".

"Каждое утро просыпаюсь и надеваю разные настроения. Считаю, что это самое главное и самое ценное, что есть. А одежда - это же, на самом деле, поддержка настроения. Только инструмент самовыражения. Но если говорить материально, то самые дорогие у меня сумки. Я думаю, что у лидерах точно будет Chanel", - сказала звезда.

Аня Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Аня признается, что является поклонницей переработки и перепродажи вещей.

"У меня были периоды секонд-хенда, где мы искали и находили вещи для клипа или других съемок. Но, честно говоря, атмосфера там не очень нравится. Не мое. Другое дело - ресайклинг вещей! Это классно. А вообще топовая штука - ресейл. Это продлевает жизнь вещам. Экологичное решение. Не раз удавалось найти на ресейле сумку состоянии, о которой я мечтала, вдвое дешевле. Как вы поняли, это моя слабость", - говорит исполнительница хитов "Бар за баром" и "Ти робив мені каву".

Еще одно место, где 23-летняя певица находит для себя особые look'и - шкаф мамы и бабушки.

"У меня такие модницы в семье! Что у мамы, что у бабушки очень стилевые вещи. Вот достаю их одежду с юности, а там топы, штанишки с низкой посадкой. Я очень люблю такой вайб Бритни Спирс в стиле!" - говорит она.

Аня Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"А еще моя бабушка когда-то шила моей маме на заказ у портнихи много костюмов. И вот я заглядываю в тот шкаф и думаю: "Боже, это реально как гардероб артистки!" А еще у мамы много обуви. Помню, в детстве мечтала, что вырастет нога, и я смогу все это носить. Но, увы, у нас с мамой таки разные размеры", - с улыбкой добавила Анна.

Аня Тринчер (фото: Новый канал)