"Антонов" создал первый самолет нового поколения для украинского войска: фото и характеристка

Ан-178-100Р №001 оснащен сотнями электронных вычислителей, которые позволяют интегрировать все системы и датчики, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.

Воздушный военный транспортник Ан-178 может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В программе создания Ан-178-100Р принимали участие более 30 украинских предприятий, освоивших изготовление 177 комплектующих изделий. Кроме того, в оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р от ГП "Антонов" (фото: armyinform.com.ua)

"При реализации программы Ан-178-100Р проведен большой объем работ по обеспечению качественно нового уровня всех систем самолета, в частности гидравлической системы, систем управления самолетом, электроснабжения, кондиционирования воздуха и т.д", - говорится в публикации.

В мероприятиях по случаю завершения строительства и передачи на испытания самолета приняли участие профильные члены правительства и высшее военное руководство страны.

Украинские Воздушные Силы получили от "Антонова" самолет нового поколения Ан-178-100Р (фото: ukroboronprom.com.ua)

Как подчеркнул командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, наши ВС "долгих тридцать лет ждали первого борта для украинского войска".

"И приятно, что это будет самолет украинского производства - Ан-178", - добавил он.

ГП "Антонов" получил заказ от государства на строительство трех самолетов.

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р для ВСУ (фото: ukroboronprom.com.ua)

Характеристики Ан-178-100Р

В конструкцию самолета внесены изменения с целью обеспечения функции десантирования людей и грузов, а также выполнения других задач Минобороны.

Самолет Ан-178-100Р предназначен для:

перевозки людей (общим количеством до 100 человек);

перевозки спецсредств, техники и других материальных средств и грузов;

десантирования специальной техники и парашютистов;

медицинской эвакуации раненых и пострадавших;

Основные объекты десантирования самолета Ан-178-100Р:

парашютисты в количестве до 86 человек;

грузы в контейнерах А-22;

грузы на платформах V/88”.

"Антонов" получил госзаказ на производство трех самолетов Ан-178-100Р для ВСУ (фото: ukroboronprom.com.ua)