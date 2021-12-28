"Антонов" створив перший літак нового покоління для українського війська: фото і характеристка

Ан-178-100Р №001 оснащений сотнями електронних обчислювачів, які дозволяють інтегрувати всі системи і датчики, автоматизувати контроль їх працездатності та оптимізувати управління.

Повітряний військовий транспортник Ан-178 може використовуватися для перевезення особового складу, доставки озброєння і легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

У програмі створення Ан-178-100Р брали участь понад 30 українських підприємств, які освоїли виготовлення 177 комплектуючих виробів. Крім того, в обладнанні літака задіяні також іноземні постачальники з Європи, США, Канади.

Військово-транспортний літак Ан-178-100Р від ДП "Антонов" (фото: armyinform.com.ua)

"При реалізації програми Ан-178-100Р проведено великий обсяг робіт для забезпечення якісно нового рівня всіх систем літака, зокрема гідравлічної системи, систем керування літаком, електропостачання, кондиціювання повітря тощо", - йдеться в публікації.

У заходах з нагоди завершення будівництва та передачі на випробування літака взяли участь профільні члени уряду та вище військове керівництво країни.

Українські повітряні сили отримали від "Антонова" літак нового покоління Ан-178-100Р (фото: ukroboronprom.com.ua)

Як наголосив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, наші ЗС "довгих тридцять років чекали першого борту для українського війська".

"І приємно, що це буде літак українського виробництва - Ан-178", - додав він.

ДП "Антонов" отримав замовлення від держави на будівництво трьох літаків.

Військово-транспортний літак Ан-178-100Р для ЗСУ (фото :ukroboronprom.com.ua)

Характеристики Ан-178-100Р

У конструкцію літака внесені зміни з метою забезпечення функції десантування людей і вантажів, а також виконання інших завдань Міноборони.

Літак Ан-178-100Р призначений для:

перевезення людей (загальною кількістю до 100 осіб);

перевезення спецзасобів, техніки та інших матеріальних засобів і вантажів;

десантування спеціальної техніки та парашутистів;

медичної евакуації поранених і постраждалих;

Основні об'єкти десантування літака Ан-178-100Р:

парашутисти в кількості до 86 осіб;

вантажі в контейнерах А-22;

вантажі на платформах V/88".

"Антонов" отримав держзамовлення на виробництво трьох літаків Ан-178 - 100Р для ЗСУ (фото: ukroboronprom.com.ua)