"Антонов" створив перший літак нового покоління для українського війська: фото і характеристка

Держпідприємство "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань. Літак нового покоління був створений на базі сучасних світових інформаційних технологій, і переданий ЗСУ.
Про це 28 грудня передали на сайті "Укроборонпрому".
Ан-178-100Р №001 оснащений сотнями електронних обчислювачів, які дозволяють інтегрувати всі системи і датчики, автоматизувати контроль їх працездатності та оптимізувати управління.
Повітряний військовий транспортник Ан-178 може використовуватися для перевезення особового складу, доставки озброєння і легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.
У програмі створення Ан-178-100Р брали участь понад 30 українських підприємств, які освоїли виготовлення 177 комплектуючих виробів. Крім того, в обладнанні літака задіяні також іноземні постачальники з Європи, США, Канади.
Військово-транспортний літак Ан-178-100Р від ДП "Антонов" (фото: armyinform.com.ua)
"При реалізації програми Ан-178-100Р проведено великий обсяг робіт для забезпечення якісно нового рівня всіх систем літака, зокрема гідравлічної системи, систем керування літаком, електропостачання, кондиціювання повітря тощо", - йдеться в публікації.
У заходах з нагоди завершення будівництва та передачі на випробування літака взяли участь профільні члени уряду та вище військове керівництво країни.
Українські повітряні сили отримали від "Антонова" літак нового покоління Ан-178-100Р (фото: ukroboronprom.com.ua)
Як наголосив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, наші ЗС "довгих тридцять років чекали першого борту для українського війська".
"І приємно, що це буде літак українського виробництва - Ан-178", - додав він.
ДП "Антонов" отримав замовлення від держави на будівництво трьох літаків.
Військово-транспортний літак Ан-178-100Р для ЗСУ (фото :ukroboronprom.com.ua)
У конструкцію літака внесені зміни з метою забезпечення функції десантування людей і вантажів, а також виконання інших завдань Міноборони.
Літак Ан-178-100Р призначений для:
Основні об'єкти десантування літака Ан-178-100Р:
"Антонов" отримав держзамовлення на виробництво трьох літаків Ан-178 - 100Р для ЗСУ (фото: ukroboronprom.com.ua)
Раніше повідомлялося, що "Антонов" побудує для українських рятувальників протипожежний літак АН-32П.