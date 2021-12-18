"Антонов" построит для украинских спасателей противопожарный самолет: характеристика и видео

"Антонов", входящий в состав "Укроборонпрома", заключил соответствующий контракт. А также между Концерном и МВД Украины был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, направленный на создание европейского авиационного хаба пожарной безопасности.

Как отметил глава министерства Денис Монастырский, в этом году Украина получила несколько призывов о помощи от ряда стран.

"Турция, Италия и Греция просили наших специалистов помочь в тушении пожаров. По результатам такого сотрудничества МВД приняло решение купить еще один самолет, который позволит эффективно бороться с пожарами. Поэтому мы хотим заказать изготовление еще одного самолета АН-32П", - объяснил чиновник.

Украинские спасатели получат от "Антонова" противопожарный самолет АН-32П (фото: dsns.gov.ua)

Также Монастырский подчеркнул, что международные партнеры, все как один сказали, что украинские самолеты были лучшие - они могли набрать наибольшее количество воды:

"Наши авиаторы работали в самых сложных условиях, в труднодоступных местах, в горах. Хотя там были самолеты со всего мира", - добавил он.

Так, в конце июля и в августе этого года во время тушения пожаров в Турции украинские самолеты АН-32П выполнили 133 полета и совершили 124 сброса воды на очаги пожаров (992 т).

Противопожарный самолет Ан-32П (фото: скриншот с видео)

Характеристики противопожарного самолета

Самолет Ан-32П предназначен для тушения лесных пожаров, транспортировки и десантирования пожарных и специального снаряжения, оборудования и грузов, необходимых для их работы.

Он способен нести с собой около 8 тысяч литров огнетушащей жидкости в 4 внешних сменных баках. Сбрасывать жидкость можно как одновременно со всех емкостей, так и каждой отдельно с заданным промежутком времени.

Крейсерская скорость Ан-32П составляет 450 км/ч, его радиус действия - 150 км.

Видео: "Антонов" создаст для ГСЧС Украины новый противопожарный самолет Ан-32П