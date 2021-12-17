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Украина получит 50 французских вертолетов Aurbus в 2022 году, - МВД

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 10:07
Украина получит 50 французских вертолетов Aurbus в 2022 году, - МВД Фото: Украина получит 50 французских вертолетов Aurbus в 2022 году (facebook.com/moden.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В следующем году Украина получит 50 вертолетов французского производства Aurbus Helicopters. Их будут использовать для транспортировки донорских биоматериалов, а также для защиты от лесных пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в Facebook.

"На следующий год у нас очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники.Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters" - написал Монастырский.

Он отметил, что будет построен Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.

"Вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух сверхважных проектов - "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности", - уточнил Монастырский.

В частности,"Единое аэромедицинское пространство", по его словам, поможет покрыть карту Украины пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

Вместе с тем "Европейский хаб пожарной безопасности поможет предупредить до 90% лесных пожаров используя противопожарные самолеты отечественного производства ГП "Антонов".

Фото: Украина получит 50 французских вертолетов Aurbus в 2022 году (facebook.com/moden.ua)

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Министерство внутренних дел Украины
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