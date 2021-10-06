Антивакцинаторы от имени львовских медиков разослали фейковые письма: заявили о "вреде прививок"

О чем говорится в письме

Так, мошенники придумали информацию об исследовании вреда вакцины львовскими учеными и призвать прекратить прививки в Украине.

"Официально заявляем – никаких исследований относительно Moderna или других официально зарегистрированных вакцин против COVID-19 научные подразделения университета не проводили. Поэтому никаких "околонаучных" выводов никто не делал и обращений в Министерство здравоохранения не подавал", говорится в сообщении.

Почему рассылали письма

Кроме того, в университете считают, что рассылка таких писем имеет целью дискредитировать заведение, как очаг серьезных научных разработок и исследований. Также это является очередной провокацией, целью которой является возмутить общество и продолжать разжигать антивакцинаторські настроения.

За распространение фейкового заявления львовские медики обратились в полицию и СБУ, поскольку считают такие действия преступными, ведь сейчас страна находится на грани вспышки заболеваемости на коронавирус.

Письмо отправлено с адреса "info.izn.ua@gmail.com", не принадлежащей медуниверситету. Также в письме содержатся грамматические ошибки, которые могут свидетельствовать о переводе с русского языка.