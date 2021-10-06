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Ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног (фото)

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Среда 06 октября 2021 18:30
Ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног (фото) Ученые нашли новый симптом коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые провели новое исследование, которое показало, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом.

Об этом пишет издание Mirror.

Что показало исследование

Так, исследователи опубликовали свою работу в Британском журнале дерматологии. В частности, специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног и они обнаружили, что организм вырабатывает иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител.

Кроме того, симптомы проявляются, как обмороженное воспаление и покраснение на руках и ногах, которое иногда длится месяцами. Обычно воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к опуханию или изменения цвета пальцев рук и ног.

Ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног (фото)Ковидные пальцы (фото: mirror.co.uk)

По словам старшего автора исследования доктора Чарльза Кассиуса, исследование показало более глубокое понимание этого состояния.

"Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожения, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологию", - сказал он.

Также нужно сохранять бдительность, даже если вы дважды вакцинировались от болезни.

Симптомы коронавируса

Основные симптомы коронавируса включают:

  • горячку;
  • высокую температуру;
  • кашель;
  • усталость;
  • потерю обоняния и вкуса;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • отек пальцев рук и ног.

Ранее мы сообщали, что Украина готова увеличить почти вдвое количество мест для больных на коронавирус.

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