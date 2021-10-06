Ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног (фото)
Ученые провели новое исследование, которое показало, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом.
Об этом пишет издание Mirror.
Что показало исследование
Так, исследователи опубликовали свою работу в Британском журнале дерматологии. В частности, специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног и они обнаружили, что организм вырабатывает иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител.
Кроме того, симптомы проявляются, как обмороженное воспаление и покраснение на руках и ногах, которое иногда длится месяцами. Обычно воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к опуханию или изменения цвета пальцев рук и ног.
Ковидные пальцы (фото: mirror.co.uk)
По словам старшего автора исследования доктора Чарльза Кассиуса, исследование показало более глубокое понимание этого состояния.
"Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожения, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологию", - сказал он.
Также нужно сохранять бдительность, даже если вы дважды вакцинировались от болезни.
Симптомы коронавируса
Основные симптомы коронавируса включают:
- горячку;
- высокую температуру;
- кашель;
- усталость;
- потерю обоняния и вкуса;
- боль в горле;
- головная боль;
- отек пальцев рук и ног.
Ранее мы сообщали, что Украина готова увеличить почти вдвое количество мест для больных на коронавирус.
Также мы писали, что во Львовской области фиксируют повторные случаи заражения COVID-19.