Антивакцинаторы от имени львовских медиков разослали фейковые письма: заявили о "вреде прививок"
На электронные ящики СМИ Львовской области антивакцинаторы разослали фейковые письма от имени Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. В них они писали о "вреде от вакцины Moderna".
Об этом сообщили на официальном сайте университета.
О чем говорится в письме
Так, мошенники придумали информацию об исследовании вреда вакцины львовскими учеными и призвать прекратить прививки в Украине.
"Официально заявляем – никаких исследований относительно Moderna или других официально зарегистрированных вакцин против COVID-19 научные подразделения университета не проводили. Поэтому никаких "околонаучных" выводов никто не делал и обращений в Министерство здравоохранения не подавал", говорится в сообщении.
Почему рассылали письма
Кроме того, в университете считают, что рассылка таких писем имеет целью дискредитировать заведение, как очаг серьезных научных разработок и исследований. Также это является очередной провокацией, целью которой является возмутить общество и продолжать разжигать антивакцинаторські настроения.
За распространение фейкового заявления львовские медики обратились в полицию и СБУ, поскольку считают такие действия преступными, ведь сейчас страна находится на грани вспышки заболеваемости на коронавирус.
Письмо отправлено с адреса "info.izn.ua@gmail.com", не принадлежащей медуниверситету. Также в письме содержатся грамматические ошибки, которые могут свидетельствовать о переводе с русского языка.
Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног.
Также мы писали, что город Львов готовится закрыть школы и усилить карантин.