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Антивакцинаторы от имени львовских медиков разослали фейковые письма: заявили о "вреде прививок"

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Львов, Среда 06 октября 2021 20:05
Антивакцинаторы от имени львовских медиков разослали фейковые письма: заявили о "вреде прививок" Антивакцинаторы разослали фейковые письма от имени университета (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

На электронные ящики СМИ Львовской области антивакцинаторы разослали фейковые письма от имени Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. В них они писали о "вреде от вакцины Moderna".

Об этом сообщили на официальном сайте университета.

О чем говорится в письме

Так, мошенники придумали информацию об исследовании вреда вакцины львовскими учеными и призвать прекратить прививки в Украине.

"Официально заявляем – никаких исследований относительно Moderna или других официально зарегистрированных вакцин против COVID-19 научные подразделения университета не проводили. Поэтому никаких "околонаучных" выводов никто не делал и обращений в Министерство здравоохранения не подавал", говорится в сообщении.

Почему рассылали письма

Кроме того, в университете считают, что рассылка таких писем имеет целью дискредитировать заведение, как очаг серьезных научных разработок и исследований. Также это является очередной провокацией, целью которой является возмутить общество и продолжать разжигать антивакцинаторські настроения.

За распространение фейкового заявления львовские медики обратились в полицию и СБУ, поскольку считают такие действия преступными, ведь сейчас страна находится на грани вспышки заболеваемости на коронавирус.

Письмо отправлено с адреса "info.izn.ua@gmail.com", не принадлежащей медуниверситету. Также в письме содержатся грамматические ошибки, которые могут свидетельствовать о переводе с русского языка.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног.

Также мы писали, что город Львов готовится закрыть школы и усилить карантин.

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