Антивакцинатори від імені львівських медиків розіслали фейкові листи: заявили про "шкоду щеплень"

На електронні скриньки ЗМІ Львівської області антивакцинатори розіслали фейкові листи від імені Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. В них вони писали про "шкоду від вакцини Moderna".

Про це повідомили на офіційному сайті університету.

Про що йдеться у листі

Так, шахраї вигадали інформацію про дослідження шкоди вакцини львівськими науковцями та закликати припинити щеплення в Україні.

"Офіційно заявляємо – жодних досліджень щодо Moderna чи інших офіційно зареєстрованих вакцин проти COVID-19 наукові підрозділи університету не проводили. Відтак жодних "навколонаукових" висновків ніхто не робив та звернень в Міністерство охорони здоров`я не подавав", йдеться у повідомленні.

Чому розсилали листи

Окрім того, в університеті вважають, що розсилання таких листів має на меті дискредитувати заклад, як осередок серйозних наукових розробок та досліджень. Також це є черговою провокацією, метою якої є збурити громаду та продовжувати розпалювати антивакцинаторські настрої.

Через поширення фейкової заяви львівські медики звернулись в поліцію та СБУ, оскільки вважають такі дії злочинними, адже зараз країна перебуває на межі спалаху захворюваності на коронавірус.

Лист надісланий з адреси "info.izn.ua@gmail.com", що не належить медуніверситету. Також у листі містяться граматичні помилки, які можуть свідчити про переклад з російської мови.