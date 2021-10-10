Антициклон задержится в Украине еще на день, после чего начнется "мокрый период"

Ветер на территории страны поутихнет, и до штормовых порывов не будет доходить (ожидается около 5-10 метров в секунду).

В первый день недели столбики термометров в среднем по Украине будут показывать +10... +15 градусов, а вот в южных регионах и на Закарпатье будет теплее - около +13... +18 градусов.

Ночью температура воздуха будет 0... +5 градусов, при этом в западных, северных и в Винницкой областях прогнозируется -3... +2 градусов, в Карпатах приморозит до -6 градусов.

В Киеве 11 октября будет переменная облачность, без осадков. Столбики термометров в столице покажут днем +12... +14 градусов, ночью +2... +4 градусов. А в области в темное время суток будут морозы до -3 градусов.

Карта погоды в Украине 11 октября (фото: meteo.gov.ua)

Отметим, что уже со вторника, 12 октября, метеорологическая картина будет меняться, и придут дожди.

Так, заливать Украину начнет с западной части - ореол осадков охватит все области до Житомирской, Винницкой и Одесской включительно.

При этом днем температура воздуха слегка опустится, а вот ночью наоборот - будет без морозов.

Карта погоды в Украине 12 октября (фото: meteo.gov.ua)

Значительные дожди 13 октября прогнозируются уже почти по всей Украине (кроме восточных и местами западных областей). Но 14 октября осадки прекратятся.