Антициклон Yadigar разгуляется по Украине: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине в среду, 16 декабря, окажется под влиянием антициклона Yadigar. Он разгуляется по стране, оттеснив атмосферный фронт на крайний Восток.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook прогнозирует, что завтра благодаря антициклону будет преобладать сухая погода. Точнее, почти сухая, так как ожидаются туманы, но вот снега и ледяных дождей уже не будет.

Исключение составит лишь крайний Восток, где еще задержится снег и мокрый снег с гололедом.

А вот на дорогах большинства наших областей ожидается недоброжелательная гололедица, считает синоптик. Кроме того, периодически будут блуждать туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, а в долинах - еще ниже.

Температура воздуха 16 декабря будет около нуля, на Западе и Юге Украины +2+6 градусов, на Востоке -1-3 градуса.

В Киеве в среду осадков не предвидится, но на дорогах гололедица. Температура ближайшей ночью от 0 до -2 градуса мороза, а завтра днем 0... +2 градуса тепла.

Синоптики Украинского гидрометцентра также на карте показали, какая будет ситуация в стране с осадками и температурой в среду, 16 декабря.

Погода в Украине 16 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, в каких областях сегодня, 15 декабря, все еще ожидается гололедица.

Кроме того, эксперты - врач и тренер по фигурному катанию рассказали, как вести себя при гололедице, чтобы не упасть и что делать, если вы все же не удержались и упали.