Антициклон Yadigar розгуляється по Україні: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні у середу, 16 грудня, опиниться під впливом антициклону Yadigar. Він розгуляється по країні, відтіснивши атмосферний фронт на крайній Схід.

Синоптик Наталка Діденко в Facebook прогнозує, що завтра завдяки антициклону буде переважати суха погода. Точніше, майже суха, позаяк очікуються тумани, але от снігу та крижаних дощів вже не буде.

Виняток становитиме лише крайній Схід, де ще затримається сніг та мокрий сніг з ожеледицею.

А ось на дорогах більшості наших областей очікується недоброзичлива ожеледиця, вважає синоптик. Крім того, періодично будуть блукати тумани з погіршенням видимості до 200-500 метрів, а в долинах - ще нижче.

Температура повітря 16 грудня буде близько нуля, на Заході та Півдні України +2+6 градусів, на Сході -1-3 градуси.

У Києві в середу опадів не передбачається, але на дорогах ожеледиця. Температура найближчої ночі від 0 до -2 градуси морозу, а завтра вдень 0... +2 градуси тепла.

Синоптики Українського гідрометцентру також на карті показали, яка буде ситуація в країні з опадами та температурою в середу, 16 грудня.

Погода в Україні 16 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, в яких областях сьогодні, 15 грудня, все ще очікується ожеледиця.

Крім того, експерти - лікар і тренер з фігурного катання розповіли, як поводитися під час ожеледиці, щоб не впасти і що робити, якщо ви все-таки не втрималися і впали.