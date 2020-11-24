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Антициклон "Валентин" резко сменит погоду: появились новые карты

Вторник 24 ноября 2020 12:33
Антициклон "Валентин" резко сменит погоду: появились новые карты
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине поменяется благодаря приходу антициклона

Погода в Украине окажется в среду, 25 ноября, под воздействием антициклона с красивым именем "Валентин". Он разгонит осадки с большинства территории Украины, но до конца все же не справится

Синоптик Наталка Диденко рассказала в Facebook о погодной ситуации в Украине в ближайшие дни.

Она прогнозирует, что завтра восточные и северные области заденет атмосферным фронтом. Здесь ожидается дождь, а при низкой температуре - с мокрым снегом.

Ветер завтра будет западным, умеренным.

Температура воздуха в среду будет колебаться в пределах +4+8 градусов. Холоднее завтра на Востоке и северо-востоке - от +1 до +4 градусов.

В Киеве в среду, 25 ноября, ожидается облачная погода. Вероятна морось или незначительный дождь. Ветер задует с Запада, но будет слабее по сравнению с сегодняшним днем. Днем температура +5+6 градусов.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра показали на карте, где будут осадки и какой ждать температуры.

Антициклон &quot;Валентин&quot; резко сменит погоду: появились новые карты

Погода в Украине 25 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что украинские Карпаты припорошило снегом. В сети появилось невероятной красоты панорамное видео, сделанное на горе Поп Иван.

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