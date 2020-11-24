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Антициклон "Валентин" різко змінить погоду: з'явилися нові карти

Вівторок 24 листопада 2020 12:33
Антициклон "Валентин" різко змінить погоду: з'явилися нові карти
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться завдяки приходу антициклону

Погода в Україні опиниться в середу, 25 листопада, під впливом антициклону з красивим ім'ям "Валентин". Він розжене опади з більшості території України, але до кінця все ж таки не впорається

Синоптик Наталка Діденко розповіла у Facebook про погодну ситуацію в Україні найближчими днями.

Вона прогнозує, що завтра східні і північні області зачепить атмосферним фронтом. Тут очікується дощ, а при низькій температурі - з мокрим снігом.

Вітер завтра буде західним, помірним.

Температура повітря в середу буде коливатися в межах +4+8 градусів. Холодніше завтра на Сході і північному сході - від +1 до +4 градусів.

У Києві в середу, 25 листопада, очікується хмарна погода. Ймовірна мряка або незначний дощ. Вітер задує з Заходу, але буде слабкіше в порівнянні з сьогоднішнім днем. Вдень температура +5+6 градусів.

А ось синоптики Українського гідрометцентру показали на карті, де будуть опади і якої чекати температури.

Антициклон &quot;Валентин&quot; різко змінить погоду: з'явилися нові карти

Погода в Україні 25 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що українські Карпати припорошило снігом. У мережі з'явилося неймовірної краси панорамне відео, зроблене на горі Піп Іван.

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