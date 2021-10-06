Антициклон в Украине задержится, но штормовые порывы ветра накроют полстраны

Погода в Украине в четверг, 7 октября, будет еще обусловлена влиянием антициклона, при этом штормовые порывы ветра расширят свою географию, "захватив" новые регионы.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Так, порывы ветра около 15 метров в секунду ожидаются в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, а также в Херсонской и Днепропетровской областях.

Осадки в четверг не прогнозируются.

В ночные часы в стране температура воздуха будет низкая: около +1... +7 градусов. Также местами будут заморозки (кроме крайнего юга и Закарпатской области).

Днем 7 октября столбики термометров в среднем в Украине будут показывать около +10... +15 градусов, а теплее всего будет на Закарпатье - до +19 градусов.

В Киеве в четверг дожди маловероятны, ночью в окрестностях возможны заморозки, днем потеплеет до +13 градусов.

В Укргидрометцентре предупредили, что порывы ветра в большинстве западных и юго-восточных областей 7 октября будут достигать даже 20 метров в секунду, ввиду чего объявлен I уровень опасности ("желтый").

Карта погоды в Украине 7 октября (фото: meteo.gov.ua)