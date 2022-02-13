Антициклон принесет в Украину сухую и холодную погоду, но вскоре ворвется тепло до +14 с дождями

Также отмечается, что в южных и большинстве центральных областей ожидается ухудшение видимости из-за туманов. Кроме того, на дорогах страны будет гололедица из-за морозов в темное время суток, поэтому водителям рекомендуется быть еще внимательнее и осторожнее.

Ветер в этот выходной будет спокойный - до 10 метров в секунду.

Температура воздуха 13 февраля в среднем по стране днем составит около +2... +7 градусов, но в северо-восточных регионах будет прохладнее - около нуля.

В ночное время прогнозируется в среднем -10... -5 градусов, а в Карпатах и на Закарпатье и вовсе до -16 градусов.

Карта погоды в Украине 13 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 14 февраля, в Украине сохранится ясная и сухая погода. В День святого Валентина потеплеет почти везде: ночные морозы уже не будут такими "кусючими", разве что в восточных областях и на Буковине столбики термометров опустятся до -11... -14 градусов. На остальной части территории страны будет до -5... -7 градусов ночью.

А вот днем в понедельник термометры покажут +5... +8 градусов (в северо-восточных областях будет +2... +5 градусов).

Карта погоды в Украине 14 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 15 февраля, синоптическая ситуация останется аналогичная, а вот с осадками слегка поменяется - ожидаются дожди в западных областях, но не сильные.

Карта погоды в Украине 15 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 16 февраля, снова будет сухо и ясно по всей Украине. Морозы ночью еще ослабнут, а днем на западе и юге страны столбики термометров поднимутся до +7... +10 градусов (при этом в северных регионах ожидается около 0... +3 градусов).

Карта погоды в Украине 16 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 17 февраля, значительно потеплеет. Даже в ночное время будут "плюсы", а вот днем в среднем температура воздуха составит +5... +7 градусов, и в южных и части центральных областей - даже до +11... +14 градусов.

Пройдут неслабые дожди (осадки не дойдут только до южных и восточных областей).

Карта погоды в Украине 17 февраля (фото: meteo.gov.ua)