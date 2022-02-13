Антициклон принесе в Україну суху і холодну погоду, та незабаром увірветься тепло до +14 з дощами

Також зазначається, що в південних і більшості центральних областей очікується погіршення видимості через тумани. Крім того, на дорогах країни буде ожеледиця через морози в темний час доби, тому водіям рекомендується бути ще уважніше й обережніше.

Вітер в цей вихідний буде спокійний - до 10 метрів на секунду.

Температура повітря 13 лютого в середньому по країні вдень складе близько +2... +7 градусів, але в північно-східних регіонах буде прохолодніше - близько нуля.

У нічний час прогнозується в середньому -10... -5 градусів, а в Карпатах і на Закарпатті й зовсім до -16 градусів.

Карта погоди в Україні 13 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 14 лютого, в Україні збережеться ясна і суха погода. У День святого Валентина потеплішає майже скрізь: нічні морози вже не будуть такими "кусючими", хіба що у східних областях та на Буковині стовпчики термометрів опустяться до -11... -14 градусів. На решті частини території країни буде до -5... -7 градусів вночі.

А ось вдень у понеділок термометри покажуть +5... +8 градусів (у північно-східних областях буде +2... +5 градусів).

Карта погоди в Україні 14 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 15 лютого, синоптична ситуація залишиться аналогічна, а ось з опадами злегка зміниться - очікуються дощі в західних областях, та не сильні.

Карта погоди в Україні 15 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 16 лютого, знову буде сухо і ясно по всій Україні. Морози вночі ще ослабнуть, а вдень на заході та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +7... +10 градусів (при цьому в північних регіонах очікується близько 0... +3 градусів).

Карта погоди в Україні 16 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 17 лютого, значно потеплішає. Навіть в нічний час будуть "плюси", а ось вдень в середньому температура повітря складе +5... +7 градусів, і в південних і частині центральних областей - аж до +11... + 14 градусів.

Пройдуть неслабкі дощі (опади не дійдуть тільки до південних і східних областей).

Карта погоди в Україні 17 лютого (фото: meteo.gov.ua)