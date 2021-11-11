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Антициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолодання

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Четвер 11 листопада 2021 20:30
Антициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолодання Фото: Антициклон принесе в Україну денні морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе денні "мінуси" вже наступного тижня, а найближчі вихідні ще побудуть помірно теплими. Опади найближчими днями не очікуються.

Де буде найхолодніше і коли - читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, нижче нуля температура опуститься у вівторок, 16 листопада, понеділок, 15-те число також буде холодним.

А ось п'ятниця, 12 листопада, поки що буде радувати. Температура завтра +6...+10, на півдні та заході місцями до +9...+13 градусів. Вночі вже не так морозно, +3...-2.

Антициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолодання

Скрін: Погода в Україні 12 листопада (meteo.gov.ua)

13-14 листопада температура знизиться на кілька градусів. Вдень +4... +8, на півдні і заході +8... +11. Вночі по країні від +4 до -3 морозу.

Антициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолоданняАнтициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолодання

Скрін: Погода в Україні 13-14 листопада (meteo.gov.ua)

В понеділок, 15 листопада, похолодає до +1... +3 градусів, на півдні і заході +4...+8 (на Закарпатті +8... +10). Вночі сильно температура не знизиться - до -4 морозу на півночі і сході, на півдні і заході трохи вище нуля.

Антициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолодання

Скрін: Погода в Україні 15 Листопада (meteo.gov.ua)

А ось у вівторок, 16 листопада нас чекає сонячний, ясний і морозний день з +1... -1 градусами. У південних і західних областях все ще втримається плюсова температура, +2...+7 градусів (на Закарпатті до +10).

Вночі також похолодає істотніше, -5... -8 морозу, на півдні і заході 0... -5, в Криму +2... +4.

Антициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолодання

Скрін: Погода в Україні 16 листопада (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко також підтвердила, що нас чекають холодні дні.

"Наступного тижня в Україні буде холодно - ховайте носи за масками, а похмурий настрій розчиняйте серед хороших людей, пухнастих котів і найближчих парків із залишками осінніх квітів", - впевнена вона.

Відзначимо, що раніше синоптики прогнозували в Україні сніг на сході та північному сході вже 15 листопада. Але тепер очікування синоптиків дещо змінилися.

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