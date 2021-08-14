Антициклон Элфи подарит украинцам идеальную погоду, но после Маковея придет жара с грозами

"В целом по стране будет очень много солнца. Осадков не предвидится. Но крутится циклон с атмосферным фронтом на юго-восток от Украины. Поэтому в Запорожье, в Донецкой и Луганской областях и в Крыму есть вероятность локальных дождей с грозами", - отметила эксперт.

Также в субботу температура воздуха прогнозируется комфортная - никакой жары не будет. Столбики термометров в среднем покажут в дневное время около +24 ... +29 градусов.

Но уже в воскресенье температура воздуха начнет повышаться, и в Украине будет начинаться период жары.

Хотя 15 августа она еще будет довольно умеренной - около +27... + 31 градус, то уже с понедельника по среду прогнозируется +30 ... +35 градусов.

Отметим, что жару в начале следующей недели "разбавят" осадки, которые до среды накроют почти всю страну, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 16 августа, грозовые дожди пройдутся только по некоторым западным и северным областям, во вторник, 17 августа, зальет уже все западные регионы и немного центральных, а вот в среду, 18 августа, "мокрый ореол" растянется уже почти на всю страну, не доходя лишь до Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Добавим также, что для западных регионов период жары закончится практически уже во вторник, где столбики термометров вернутся в комфортные показатели (+25... +28 градусов) а потом вообще до "порога" в +21-22 градусов.

Карта погоды в Украине 16 августа (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 17 августа (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 18 августа (фото: meteo.gov.ua)