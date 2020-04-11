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Антисептик против коронавируса своими руками: простые и доступные рецепты

STYLERКоронавирус    11.04.2020 - 19:58
Антисептик против коронавируса своими руками: простые и доступные рецепты
Антисептик своими руками (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты дали простые рецепты антисептиков, которые можно быстро приготовить дома

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и миру и самым главным средством для снижения риска инфицирования медики называют чистоту рук. Мыть руки нужно часто, не менее 20 секунд с мылом. Если вода с мылом недоступны, то нужно использовать антисептики.

Но что делать, если в аптеках нет антисептиков или магазина поблизости нет? Как сделать дезинфицирующий раствор в домашних условиях – в материале Styler.

Самый простой рецепт антисептика в домашних условиях дали в ВОЗ:

  • Этиловый спирт – 833, 3 мл (или 751,5 л изопропилового спирта)
  • Перекись водорода - 41,7 мл
  • Глицерин – 14,5 мл

Все ингредиенты нужно смешать в одной емкости и добавить немного кипяченой воды. Взболтать и разлить в небольшие емкости, которые удобно носить в сумочке, в кармане, поставить в автомобиле. Емкости стоит отметить наклейками.

Обрабатывать руки антисептиком нужно не менее 30 секунд и покрыть полностью всю поверхность кожи рук. Также нужно уделить особое внимание ногтям, так как под ним скапливается грязь.

Рецепт антисептика №2

  • Алкоголь – 2 части
  • Гель алоэ вера – 1 часть

К примеру, на 200 мл любого крепкого алкоголя нужно взять не менее 100 мл геля алоэ вера.

Рецепт антисептика №3

  • Водка или другой крепкий алкоголь – 3 части
  • Перекись водорода – 30 мл
  • Глицерин или любое эфирное масло для смягчения – 10 мл
  • Дистиллированная вода.

Все ингредиенты смешать и дать настояться не менее 48 часов. Полученный антисептик разлить по удобным емкостям.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали самые эффективные антисептики в борьбе с коронавирусом.

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