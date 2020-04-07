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Ученые назвали настоящие масштабы пандемии коронавируса

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 22:31
Ученые назвали настоящие масштабы пандемии коронавируса
Коронавирус 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус продолжает заражать все больше людей по всему миру

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 1 462 человек. При этом все всем мире насчитывается более 1,3 миллиона зараженных. Это официальные данные, но эксперты из Германии уверяют, что правительства занижают реальные цифры инфицированных, поэтому они разработали свой метод подсчета.

Ученые Геттингенского университета заявили, что для выявления истинного числа заболевших они использовали оценку смертности от коронавируса и среднее время от заражения до летального исхода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Эксперты пришли к выводу, что на конец марта в мире было выявлено всего 6% от настоящего числа больных COVID-19. При этом недостаточная и отложенная диагностика объясняет, почему в некоторых странах число жертв настолько высоко, а реальные цифры пандемии занижены.

По словам экспертов, в Германии обнаружено всего 15,6% заболевших, в Италии - 3,5%, Испании - 1,7%, США - 1,6%, Великобритании - 1,2% от общего числа зараженных в стране.

Ученые считают, что настоящее количество инфицированных в США насчитывает более 10 миллионов человек, в Испании - более 5 млн, Италии - около 3 млн, Великобритании - около 2 млн.

Напомним, что в Житомире грубо нарушают карантин, поскольку работают рынки и причащают людей в церкви.

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