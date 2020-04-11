Антисептик проти коронавіруса своїми руками: прості і доступні рецепти

Антисептик своїми руками (Колаж РБК-Україна)

Фахівці дали прості рецепти антисептиків, які можна швидко приготувати вдома

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та світу і самим головним засобом для зниження ризику інфікування медики називають чистоту рук. Мити руки потрібно часто, не менше 20 секунд з милом. Якщо вода з милом недоступні, то потрібно використовувати антисептики.

Але що робити, якщо в аптеках немає антисептиків або магазину поблизу немає? Як зробити дезінфекційний розчин в домашніх умовах – в матеріалі Styler.

Найпростіший рецепт антисептика в домашніх умовах дали ВООЗ:

Етиловий спирт – 833, 3 мл (або 751,5 л ізопропілового спирту)

Перекис водню - 41,7 мл

Гліцерин – 14,5 мл

Всі інгредієнти потрібно змішати в одній ємності та додати трохи кип'яченої води. Збовтати та розлити в невеликі ємності, які зручно носити в сумочці, в кишені, поставити в автомобілі. Ємності варто відзначити наклейками.

Обробляти руки антисептиком потрібно не менше 30 секунд і повністю покрити всю поверхню шкіри рук. Також потрібно приділити особливу увагу нігтям, оскільки під ним накопичується бруд.

Рецепт антисептика №2

Алкоголь – 2 частини

Гель алое віра – 1 частина

Наприклад, на 200 мл будь-якого міцного алкоголю потрібно взяти не менше 100 мл гелю алое віра.

Рецепт антисептика №3

Горілка або інший міцний алкоголь – 3 частини

Перекис водню – 30 мл

Гліцерин або будь-яку ефірна олія для пом'якшення – 10 мл

Дистильована вода.

Всі інгредієнти змішати та дати настоятися не менше 48 годин. Отриманий антисептик розлити по зручним посудинам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали найбільш ефективні антисептики у боротьбі з коронавірусом.