Антисанитария и холод: украинцы показали условия обсервации под Одессой

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта и продлен до 24 апреля. Кроме того, с завтрашнего дня, 6 апреля, вводится более жесткий карантин. Украинцы, которые вернулись из Молдовы в Украину, жалуются на условия обсервации. По их словам, под Одессой их содержат в неприемлемых условиях.

В поселке Лиман 14-дневную обсервацию проходят 16 человек, среди которых 10-тилетний ребенок и 75-тилетняя женщина после операции. Все они вернулись из Молдовы, и теперь соблюдают правила карантина. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsk News.

Украинцы на обсервации под Одессой (аудио: YouTube)

При этом люди жалуются на ужасные условия пребывания. Так, чтобы согреться они топят печку, но это особо не помогает. Кроме холода, люди жалуются на антисанитарию. По их словам, у них нет питьевой воды и света в некоторых комнатах.

Украинцы на обсервации под Одессой (видео: YouTube)

Люди также жалуются, что полиция не принимает вызовы, а горячая линия не отвечает. По их словам, они не подписывались на такие условия. Их уверяли, что обсервация будет проходить в престижной гостинице "Октябрьская", которая находится в центре Одессы.

Украинцы на обсервации под Одессой (видео: YouTube)

Напомним, что журналистка Татьяна Боковня на своей странице в Facebook дала ответы на самые популярные вопросы относительно карантинных мероприятий, которые будут введены с 6 апреля.