Антипасха та Красна гірка 2025: точні дати, що не можна робити, народні прикмети

Красна гірка: що це за свято

Антипасха, або Фомина неділя, святкується на восьмий день після Великодня. У церковному календарі цей день є особливим, адже тоді Христос явився апостолу Фомі. Фома не повірив у Воскресіння, поки сам не побачив ран Спасителя. Після цієї зустрічі він повірив, тому день назвали на його честь. Звідси й вислів "Фома невіруючий", який живе в народі й донині.

Слово "Антипасха" з грецької перекладається як "замість Пасхи", а не "проти Пасхи", як часто помилково вважають. Це повторне святкування тріумфу життя над смертю, світла над темрявою.

В народі тиждень після Фоминої неділі називають Фомин тиждень або Проводна неділя. У цей час українці вшановують померлих, відвідуючи кладовища й поминаючи рідних.

Поруч із церковним святом у цей день існує й народне - Красна гірка. Це свято має дохристиянське коріння й пов’язане з пробудженням весни. Назва походить від того, що гуляння влаштовували на пагорбах, де найшвидше танув сніг.

На Красну гірку дівчата водили хороводи, співали пісень і обирали найгарнішу з-поміж себе. Її прикрашали квітами та зеленню, ніби вшановуючи богиню весни. Вона дарувала подружкам вінки та ласощі, а сама виконувала обрядові пісні. Це свято символізує красу, молодість, кохання й пробудження природи.

На Красну гірку дівчата співають та водять хороводи (фото: Freepik.com)

Що не можна робити на Красну гірку

У Красну гірку та Провідну неділю, яка припадає на першу неділю після Великодня, існують як християнські, так і народні заборони.

Не можна прибирати на кладовищі - дозволено лише відвідати могили та помолитися.

Суворо заборонено вживати алкоголь, особливо на місці поховання.

Не варто приносити штучні квіти чи вінки - краще принести живі або висадити рослини.

Не рекомендується брати з собою на кладовище маленьких дітей і вагітних жінок.

Церква наголошує, що не слід залишати їжу чи напої на могилах - краще роздати милостиню тим, хто потребує.

У цей день не варто починати нових справ чи займатися важкою фізичною працею. Також не слід лаятися, кричати або сваритися - це суперечить духу поминання. Важливо зберігати спокій, стриманість і душевну тишу. Якщо хтось просить про допомогу - не можна відмовляти.

Народні прикмети і традиції 27 квітня

Хорошим знаком вважалося, якщо на цей день цвіте горобина - її гілочку зривали та ставили вдома, зберігаючи якомога довше.

У народі існували прикмети, пов’язані з погодою: червонуватий світанок віщував спекотне й посушливе літо, ясна погода - тепле літо, а дощ і холод - холодне літо.

Поганим знаком вважалося проводити день у самотності, тому навіть на цвинтар йшли з родиною чи сусідами. Щоб не залишитися самотнім на цілий рік, бажано бути цього дня у колі близьких.

У цей день заведено відвідувати могили, згадуючи рідних. У храмах замовляють панахиди та моляться за спокій душ померлих. Також заведено роздавати милостиню та пригощати пасками й крашанками зі словами молитви за предків. Багато хто цього дня причащається, щоб духовно очиститися та вшанувати пам’ять померлих.