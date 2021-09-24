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Антибиотики при ОРВИ: в Минздраве развеяли популярный миф

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Пятница 24 сентября 2021 09:17
Антибиотики при ОРВИ: в Минздраве развеяли популярный миф Коллаж РБК-Украина: в Минздраве рассказали об антибиотиках и ОРВИ
Автор: Владимир Костырин

Прием антибиотиков при острых вирусных инфекционных заболеваниях (ОРВИ) не поможет избавиться от заболевания - для этого есть иные, простые, но эффективные методы лечения.

Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Украины.

В ведомстве отметили, что в миф о том, что якобы ОРВИ можно лечить антибиотиками, верят 64% людей. Препараты ошибочно принимают и при затяжном кашле, и температуре, но это не вылечит недуг. В то же время сильно повысится риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем.

"Люди злоупотребляют приемом антибиотиков без обращения за помощью, не отличая бактериальную инфекцию от вирусной. В то же время назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови", - обратили внимание в министерстве.

В Центре общественного здоровья пришли к выводу, что 90% всех назначенных семейными врачами антибиотиков используют для лечения инфекций дыхательных путей. 90% таких инфекций вызваны вирусами, на которые антибиотики не действуют.

Также медики подчеркивают, что антибиотики не помогут избежать или справиться с осложнениями при ОРВИ.

"Если у вас есть риск развития осложнений от гриппа (а он также является вирусной инфекцией), и у вас нет прививки, врач может предложить специфические препараты, которые используют только для предотвращения тяжелых форм гриппа", - говорится в сообщении.

Что же делать при ОРВИ

Симптоматическое лечение острых вирусных инфекционных заболеваний считают самым действенным методом. Он предполагает воздействие на отдельные симптомы заболевания (например, прием сосудосуживающих препаратов во время насморка).

В случае возникновения ОРВИ лучшими "лекарствами" являются:

  • отдых, постельный режим
  • больше пейте теплую жидкость
  • проветривайте помещение
  • сбалансированное и рациональное питание
  • жаропонижающие препараты - их следует принимать при необходимости.

В Минздраве призвали украинцев не заниматься самолечением, а в случае возникновения первых симптомов ОРВИ обращаться к своему семейному врачу, с которым также можно проконсультироваться по поводу необходимости принятия антибиотиков.

Ранее сообщалось, что в Украине в этом году будут доступны три вакцины от гриппа.

Напомним также, перед этим нутрициолог объяснила, как уберечься от вирусов осенью.

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