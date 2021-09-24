Антибіотики при ГРВІ: у МОЗ розвіяли популярний міф
Прийом антибіотиків при гострих вірусних інфекційних захворюваннях (ГРВІ) не допоможе позбутися захворювання - для цього є інші, прості, але ефективні методи лікування.
Про це розповіли в прес-службі МОЗ України.
У відомстві зазначили, що в міф про те, що нібито ГРВІ можна лікувати антибіотиками, вірять 64% людей. Препарати помилково приймають і при затяжному кашлі, і температурі, але це не вилікує недугу. Разом з тим сильно підвищиться ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому.
"Люди зловживають прийомом антибіотиків без звернення по медичну допомогу, не відрізняючи бактеріальну інфекцію від вірусної. Водночас призначити антибіотик може тільки лікар за результатами аналізу крові", - звернули увагу в міністерстві.
У Центрі громадського здоров'я дійшли висновків, що 90% всіх призначених сімейними лікарями антибіотиків використовують для лікування інфекцій дихальних шляхів. 90% таких інфекцій спричинені вірусами, на які антибіотики не діють.
Також медики наголошують, що антибіотики не допоможуть уникнути або впоратися з ускладненнями при ГРВІ.
"Якщо ви маєте ризик розвитку ускладнень від грипу (а він також є вірусною інфекцією), й у вас немає щеплення, лікар може запропонувати специфічні препарати, що використовують виключно для попередження важких форм грипу", - йдеться в повідомленні.
Що ж робити при ГРВІ
Симптоматичне лікування гострих вірусних інфекційних захворювань вважають найдієвішим методом. Він передбачає вплив на окремі симптоми захворювання (наприклад, прийом судинозвужувальних препаратів під час нежитю).
У разі виникнення ГРВІ кращими "ліками" є:
- відпочинок, постільний режим
- більше пийте теплу рідину
- провітрюйте приміщення
- збалансоване і раціональне харчування
- жарознижувальні препарати - їх слід приймати у разі необхідності.
У МОЗ закликали українців не займатися самолікуванням, а в разі виникнення перших симптомів ГРВІ звертатися до свого сімейного лікаря, з яким також можна проконсультуватися з приводу необхідності прийняття антибіотиків.
Раніше повідомлялося, що в Україні цього року будуть доступні три вакцини від грипу.
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