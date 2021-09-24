Антибіотики при ГРВІ: у МОЗ розвіяли популярний міф

Прийом антибіотиків при гострих вірусних інфекційних захворюваннях (ГРВІ) не допоможе позбутися захворювання - для цього є інші, прості, але ефективні методи лікування.

Про це розповіли в прес-службі МОЗ України.

У відомстві зазначили, що в міф про те, що нібито ГРВІ можна лікувати антибіотиками, вірять 64% людей. Препарати помилково приймають і при затяжному кашлі, і температурі, але це не вилікує недугу. Разом з тим сильно підвищиться ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому.

"Люди зловживають прийомом антибіотиків без звернення по медичну допомогу, не відрізняючи бактеріальну інфекцію від вірусної. Водночас призначити антибіотик може тільки лікар за результатами аналізу крові", - звернули увагу в міністерстві.

У Центрі громадського здоров'я дійшли висновків, що 90% всіх призначених сімейними лікарями антибіотиків використовують для лікування інфекцій дихальних шляхів. 90% таких інфекцій спричинені вірусами, на які антибіотики не діють.

Також медики наголошують, що антибіотики не допоможуть уникнути або впоратися з ускладненнями при ГРВІ.

"Якщо ви маєте ризик розвитку ускладнень від грипу (а він також є вірусною інфекцією), й у вас немає щеплення, лікар може запропонувати специфічні препарати, що використовують виключно для попередження важких форм грипу", - йдеться в повідомленні.

Що ж робити при ГРВІ

Симптоматичне лікування гострих вірусних інфекційних захворювань вважають найдієвішим методом. Він передбачає вплив на окремі симптоми захворювання (наприклад, прийом судинозвужувальних препаратів під час нежитю).

У разі виникнення ГРВІ кращими "ліками" є:

відпочинок, постільний режим

більше пийте теплу рідину

провітрюйте приміщення

збалансоване і раціональне харчування

жарознижувальні препарати - їх слід приймати у разі необхідності.

У МОЗ закликали українців не займатися самолікуванням, а в разі виникнення перших симптомів ГРВІ звертатися до свого сімейного лікаря, з яким також можна проконсультуватися з приводу необхідності прийняття антибіотиків.