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Антибіотики при ГРВІ: у МОЗ розвіяли популярний міф

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П'ятниця 24 вересня 2021 09:17
Антибіотики при ГРВІ: у МОЗ розвіяли популярний міф Колаж РБК-Україна: у МОЗ розповіли про антибіотики та ГРВІ
Автор: Володимир Костирін

Прийом антибіотиків при гострих вірусних інфекційних захворюваннях (ГРВІ) не допоможе позбутися захворювання - для цього є інші, прості, але ефективні методи лікування.

Про це розповіли в прес-службі МОЗ України.

У відомстві зазначили, що в міф про те, що нібито ГРВІ можна лікувати антибіотиками, вірять 64% людей. Препарати помилково приймають і при затяжному кашлі, і температурі, але це не вилікує недугу. Разом з тим сильно підвищиться ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому.

"Люди зловживають прийомом антибіотиків без звернення по медичну допомогу, не відрізняючи бактеріальну інфекцію від вірусної. Водночас призначити антибіотик може тільки лікар за результатами аналізу крові", - звернули увагу в міністерстві.

У Центрі громадського здоров'я дійшли висновків, що 90% всіх призначених сімейними лікарями антибіотиків використовують для лікування інфекцій дихальних шляхів. 90% таких інфекцій спричинені вірусами, на які антибіотики не діють.

Також медики наголошують, що антибіотики не допоможуть уникнути або впоратися з ускладненнями при ГРВІ.

"Якщо ви маєте ризик розвитку ускладнень від грипу (а він також є вірусною інфекцією), й у вас немає щеплення, лікар може запропонувати специфічні препарати, що використовують виключно для попередження важких форм грипу", - йдеться в повідомленні.

Що ж робити при ГРВІ

Симптоматичне лікування гострих вірусних інфекційних захворювань вважають найдієвішим методом. Він передбачає вплив на окремі симптоми захворювання (наприклад, прийом судинозвужувальних препаратів під час нежитю).

У разі виникнення ГРВІ кращими "ліками" є:

  • відпочинок, постільний режим
  • більше пийте теплу рідину
  • провітрюйте приміщення
  • збалансоване і раціональне харчування
  • жарознижувальні препарати - їх слід приймати у разі необхідності.

У МОЗ закликали українців не займатися самолікуванням, а в разі виникнення перших симптомів ГРВІ звертатися до свого сімейного лікаря, з яким також можна проконсультуватися з приводу необхідності прийняття антибіотиків.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього року будуть доступні три вакцини від грипу.

Нагадаємо також, перед цим нутриціолог пояснила, як уберегтися від вірусів восени.

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