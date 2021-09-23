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В Украине в этом году будут доступны три вакцины от гриппа: одна уже прошла контроль

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 16:57
В Украине в этом году будут доступны три вакцины от гриппа: одна уже прошла контроль Фото: в Украине в этом сезоне будут доступны три вакцины от гриппа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В этом сезоне в Украине будут доступны три вакцины от гриппа. Одна из них уже прошла государственный контроль качества, остальные закончат проверять в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве отметили, что контроль качества уже прошла четырехвалентная инактивированная вакцина от гриппа южнокорейского производителя. Препарату выдано положительное заключение о соответствии требованиям государственным и международным стандартам на 60 600 доз вакцины.

В Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) уточнили, что в Украину планируется завести около 200 тысяч доз вакцины GC Flu южнокорейского производства.

"Еще две вакцины находятся на лабораторном контроле качества. Вывод относительно их соответствия ожидается 3 октября 2021 года", - добавили в Минздраве.

По данным Гослекслужбы, это вакцины французского и нидерландского производителей - Influvac и Vaxigrip Tetra. Планируется, что в Украину завезут около 850 тысяч доз препарата из Франции и около 200 тысяч доз из Нидерландов.

Всего в этом сезоне в Украину завезут 1,25 млн доз вакцин от гриппа.

В Минздраве напомнили, что вакцинация - это единственный способ защититься от осложнений гриппа.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что в этом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа.

Главный санврач Игорь Кузин в свою очередь заявлял, что в Украине будут циркулировать три штамма гриппа.

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