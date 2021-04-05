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Аншлаг и очередь из "скорых": врач рассказала, что происходит в одной из киевских больниц

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 10:02
Аншлаг и очередь из "скорых": врач рассказала, что происходит в одной из киевских больниц Фото: в Киеве переполнены больницы пациентами с COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевской больнице №9 отделения переполнены пациентами с коронавирусом. Учреждение перепрофилировано для борьбы с COVID-19 и другие его отделения работают только по одному направлению.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала медик Людмила Коваленко.

"Сегодня 9-я больница г. Киева. Аншлаг: утром "скорые", в очереди за 7- 8 машин (там же в них и больные на холоде)", - написала Людмила.

Медик отметила, что есть больные, которые настолько напуганы, что у них держится температура.

"Больные поступают тяжелые (более по соматике), к сожалению уже "залечены" антибиотиками на первичке. В инфекционном на утро 2 места. При этом есть пациенты, по состоянию могут быть на амбулаторном лечении (испуг, температура долго, но корректируется антипиретиками, сатурация удовлетворительная - 93-95%)", - рассказала врач.

Медик отметила, что многие больные с легкой формой коронавируса ездили в Буковель, украинцы с поддельными справками летают в Египет, а потом удивляются, откуда вспышка COVID-19.

Аншлаг и очередь из &quot;скорых&quot;: врач рассказала, что происходит в одной из киевских больницВ Киеве под больницей очередь из "скорых (фото: facebook.com/liydmyla.kovalenko)

Напомним, что главврач Харьковской больницы умер от коронавируса.

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