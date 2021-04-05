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Аншлаг і черга з "швидких": лікар розповіла, що відбувається в одній з київських лікарень

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 10:02
Аншлаг і черга з "швидких": лікар розповіла, що відбувається в одній з київських лікарень Фото: у Києві переповнені пацієнтами лікарні з COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київській лікарні №9 відділення переповнені пацієнтами з коронавірусом. Заклад перепрофільовано для боротьби з COVID-19 та інші його відділення працюють тільки по одному напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла медик Людмила Коваленко.

"Сьогодні 9-я лікарня р. Києва. Аншлаг: вранці "швидкі", в черзі за 7 - 8 машин (там же у них і хворі на холоді)", - написала Людмила.

Медик зазначила, що є хворі, які настільки налякані, що у них тримається температура.

"Хворі надходять важкі (більше за соматикою), на жаль вже "заліковані" антибіотиками на первинному ринку. В інфекційному на ранок 2 місця. При цьому є пацієнти, які станом можуть бути на амбулаторному лікуванні (переляк, температура довго, але коригується антипіретиками, сатурація задовільна - 93-95%)", - розповіла лікар.

Медик зазначила, що багато хворих з легкою формою коронавірусу їздили в Буковель, українці з підробленими довідками літають в Єгипет, а потім дивуються, звідки спалах COVID-19.

Аншлаг і черга з &quot;швидких&quot;: лікар розповіла, що відбувається в одній з київських лікареньУ Києві під лікарнею чергу з "швидких" (фото: facebook.com/liydmyla.kovalenko)

Нагадаємо, що головлікар Харківської лікарні помер від коронавірусу.

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