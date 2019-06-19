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Аномальная жара: синоптики дали опасный прогноз погоды на июль

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 12:33
Аномальная жара: синоптики дали опасный прогноз погоды на июль
Прогноз погоды на июль 2019 (иллюстративное фото / Getty Images)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине и Киеве в июле 2019 года

В июле 2019 погода в Украине будет жаркой. Синоптики дали прогноз, согласно которому, некоторых регионах страны температура будет еще более высокой, чем в июне. 

Несмотря на то, что в начале июля страну накроют дожди и наступит небольшое похолодание (+19...+23), месяц будет очень жарким. По словам метеорологов, сильная жара вернется уже с 6-7 числа. Температура подскочит до +27...+32 и продержатся такие показатели примерно до середины месяца.

Народный синоптик Леонид Горбань уверяет, что с 17 июля немного похолодает (+19...+24), придут дожди и посвежеет. Правда, говорит специалист, примерно с 22 числа столбики термометров снова подскочат до +34 градусов. Такая аномальная жара продержится аж до начала августа.

При этом всем, значительных осадков ждать украинцам не стоит. Небольшие осадки не смогут особо повлиять на жару. Поэтому, синоптики советуют дневную июльскую жару проводить где-нибудь у воды, ведь +34 перенести тяжело даже в тени, особенно пожилым людям. Тем, кто не планирует отпуск на июль, а проведет месяц в офисе, то лучше работать "в обнимку" с кондиционером. 

Отметим, что по ночам погода в июле 2019 будет более комфортной - от 20 до 25 градусов тепла.

Добавим, что в Киеве особенно жарко будет во второй половине июля. Уже с 17 числа столбики покажут 30 градусов тепла.

Аномальная жара: синоптики дали опасный прогноз погоды на июль

Погода в начале июля в Киеве (скриншот)

Как пережить жару в Киеве

Летний зной будет легче пережить, если следовать нескольким простым правилам. Особенно на эти пункты должны обратить внимание люди, которые много времени проводят на улице или транспорте.

  • Ваша одежда должна быть в светлых тонах и из натуральной ткани.
  • На время жары откажитесь от закрытой обуви - она препятствует теплообмену.
  • Обязательно носите с собой воду (желательно - с лимоном). Рецепт идеального освежающего и тонизирующего напитка: заварить лимон и корень имбиря, остудить и залить в термос со льдом. А вот от сладкой газировки на жаре лучше отказаться.
  • Если вы едете в жару в общественном транспорте, то постарайтесь открыть все окна. Пусть будет сквозняк. При такой погоде опасность от него значительно меньше, чем от перегрева.
  • Откажитесь от "согревающей" пищи - такой, как сало и мед. Также не стоит употреблять много кофе (это дополнительная нагрузка на сосуды) и, конечно же, алкогольных напитков (в том числе пиво).

Напомним, недавно в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд.

Ранее синоптики рассказали, когда спадет жара в Украине.

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