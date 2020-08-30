Аномальная жара, но с нюансами: синоптик дала подробный прогноз на 31 августа

Погода в Украине 31 августа будет аномально жаркой, но местами будут ощущаться похолодания из-за приближающегося атмосферного фронта. При этом дожди ожидаются только в западных областях. Такой прогноз на понедельник, последний день лета, дала синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге в Facebook.

"Завтра везде в Украине солнце и очень, очень тепло, жарко, + 30… + 35 градусов. Разве что немного на Западе иногда +28, +29 градусов - идет фронт. Но этот фронт, который принесет дожди с грозами уже 1 сентября в западных областях Украины (карта) включая похолоданием, это уже забота осени, сентября", - пишет синоптик.

Погода в Украине 31 августа (карта: facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко рассказала, где ожидать осадки 31 августа.

"Завтра в Украине везде жаркая сухая погода 1 сентября дожди ожидаются лишь в западных областях, в большинстве областей - без осадков", - подчеркнула синоптик.

Эксперт также спрогнозировала погоду в столице.

"В Киеве 31 августа также сухо и жарко, до +32 градусов. 1 сентября в столице предполагается замечательная погода - дождя не будет, а жара ослабеет до +27, +28 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, что ранее Укргидрометцентр дал прогноз на сентябрь.

Также мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на сентябрь.