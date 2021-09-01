Анна Тринчер устроила скандал в киевском троллейбусе (видео)

На видео видно, что парень девушки скандальный блогер Александр Волошин устроил ей квест, задачей которого было спеть в общественном транспорте. Пассажиры это не оценили и даже вызвали полицию.

"То, что происходило в маршрутке - это трэш. Мой самый страшный сон. Много людей, злой контроллер, полиция, штраф", - написала артистка под видео.

Пользователи сети отметили, что у нас очень злые люди.