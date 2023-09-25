Анна Трінчер розлучилася з Волошиним через його зраду, - блогер

Що відомо про розлучення Трінчер і Волошина

Співачка не приховує, що зараз у неї з чоловіком, з яким вона днями святкувала річницю весілля, кризовий період, але Анна щиро вірить, що пара його подолає.

Виявляється, що не все так просто, і зіркове подружжя, начебто, вже розлучилося.

Про це блогеру Богдану Беспалову написала дівчина, яка спілкується з близьким оточенням Трінчер.

За словами інсайдера, пара вже давно не живе разом.

Анна Трінчер і Саша Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Вони розлучилися. Зараз вони позиціонують, що в їхніх стосунках криза, але разом не живуть. І начебто за документами теж усе. Репутаційно для Ані - це кінець, тому вона приховує цей факт. 24 вересня була річниця їхнього весілля, але багато хто в нього не вірив. Насамперед рідні співачки. Адже вона ще дуже молода. Скільки вони з Сашею будуть це приховувати - питання часу", - написала блогеру дівчина.

Також вона додала, що причиною розриву стала, нібито, зрада Олександра.

Анна Трінчер і Саша Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Так, на думку Беспалова, все вищесказане є правдою, і він не здивований, що пара більше не разом.

"Трінчер - це артистка, яка вміє заробляти на чому завгодно, не випускаючи гучних хітів. Для неї розлучення в такий короткий термін - реальний репутаційний ризик. Їй потрібно тримати образ ідеальної картинки. Те, що вони з Волошиним розлучилися - для мене це не нонсенс. Тому що Аня ще дуже молоденька, вони ще не можуть бути повноцінними партнерами і дати одне одному базу. Сподіваюся, в її житті з'явиться людина, яка допоможе їй розкритися по максимуму", - додав блогер.