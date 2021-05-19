Ані Лорак вперше висловилася про скандал з домаганнями Меладзе

Співачка Ані Лорак вирішила висловитися на тему інтерв'ю, в якому вона алегорично пред'явила Костянтину Меладзе звинувачення в домаганнях. Тепер артистка заявляє, що нічого такого вона не мала на увазі, і її неправильно зрозуміли.

За словами зірки, її слова неправильно зрозуміли і перекрутили, що стало приводом для цькування знаменитого композитора.

"Ми з вами живемо в епоху суспільного осуду, де можна перекрутити і вивернути будь-яке слово. Так і сталося недавно, коли були зроблені неправильні висновки з мого інтерв'ю", - написала співачка.

Вона додала, що ставиться до продюсера і автора безлічі хітів з любов'ю і повагою, а також попросила більше не розвивати цю тему.

"Почалося необґрунтоване публічне цькування людини, до якої я

з повагою і любов'ю ставлюся - до великого композитора Костянтина Меладзе. Я прошу всіх вас залишити цю тему в спокої", - додала виконавиця.

Нагадаємо, що нещодавно у великому інтерв'ю Ані Лорак розповіла, що припинила співпрацю з Меладзе з особистих причин. Співачка додала, що не була готова піти заради популярності на ті умови, які їй пропонував продюсер.

"Костя відчував до мене симпатію. Будь я іншою людиною, моє життя пішло б по злітній смузі. Але у мене завжди були свої поняття про те, як треба. І ту роботу, яку він мені пропонував, і той шлях розвитку - вони мені не підійшли", - висловилася тоді Ані Лорак.