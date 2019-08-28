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Ани Лорак впервые вышла в свет со своим бойфрендом: он постоянно смущался (видео)

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Ани Лорак первый раз показала публике своего нового ухажера

Ани Лорак - скандальная украинская певица, которая живет и выступает в России, впервые после развода с мужем Муратом показала своего нового любимого публике. Как известно, артистка встречается с продюсером Егором Глебом, который ранее был женат на певице Tayanna. Видео с парочкой появилось на одной из фан-страничек исполнительницы в Instagram.

В ролике показаны Ани Лорак и Егор Глеб, которые проходят через рамку металлоискателя на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Егор прячет глаза от назойливых журналистов и пытается пригнуть голову.

Интересно, что поклонники скандальной певицы отметили, что экс-муж артистки Мурат смотрелся лучше с ней, чем новый любимый. По мнению фанатов Лорак, Егор все время прячет лицо, а это совсем некрасиво с такой женщиной.

  • Уж извините,но Мурат как-то рядом с ней эффектнее выглядел...
  • Чтож этот Глеб все лицо скрывает, словно стесняется или боится чего. Если ты любишь эту женщину так веди себя подобающе.
  • Да некоторые правы, но он действительно не подходит ей, совсем не подходит, ей мужик бы посолидней надо.

Скриншот комментариев (instagram.com/karolina___lifenews)

Как мы ранее писали, популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.

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