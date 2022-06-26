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Ани Лорак впервые с начала войны засветилась на телевидении: что она сказала

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак пропала "с радаров" еще с начала войны в Украине. Экс-украинская певица, уроженка Черновицкой области, даже удалила свои страницы в соцсетях. Но недавно все же появилась на телевидении, российском телевидении.

Что же "звезда" там делала - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как сообщает росТВ, Лорак снялась в шоу "Где логика?", которое выходит на канале ТНТ. В программе также принял участие российский певец Артем Качер.

В эфир эпизод шоу с Лорак вышел 17 июня. Правда, съемки проходили еще до вторжения россиян на территорию Украины - 20 февраля.

Конечно же певица ни разу не упомянула родную Украину и никак не высказалась тогда еще о возможном нападении.

Ани Лорак попала в список артистов, которые "любят войну" - TheyLoveWar

На сайте показаны (ссылка здесь) артисты, общественные деятели, политики. Они делятся на несколько категорий: поддержка, по умолчанию, молчаливая поддержка агрессора, пропаганда.

Ане Лорак присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима".

Интересно, что Ани Лорак еще до начала войны планировала тур по Украине, который, конечно же, она отменила. Пошли "прахом" и ее планы проехаться по городам России этой весной. Тем не менее артистка все еще надеется выступить в Германии и Чехии.

Ранее мы писали также, что звезду Ани Лорак на аллее славы в Черновцах официально отправили за "русским кораблем".

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Ани Лорак