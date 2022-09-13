Ани Лорак назвала себя "самой титулованной украинской певицей" и собралась с концертами в Европу

"Ани Лорак быстро переобулась для тура в Германии. Теперь она "самая титулованная украинская певица". Есть идеи, что с этим делать?" - пишет Гордиенко.

Согласно афише, Лорак - не только самая титулованная украинская певица, она еще и народная артистка Украины, участница Евровидение, где заняла 2 место и обладательница "Золотых граммофонов".

Тур запланирован на конец октября - начало ноября. Лорак собирается дать 8 концертов в Германии и Праге.

"Украинцы в Чехии и Германии призываю вас организовать акции протеста под ее концертами. А соответствующее министерство в Украине призываю лишить всех званий и титулов певицу Ани Лорак", - написал Виталий Гордиенко.

Стоит отметить, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Ани Лорак ни разу не высказалась по поводу войны.

И судя по тому, что она продолжает выступать, проживать в России, а также тесно общается с российскими артистами-путинистами, она решила полностью проигнорировать преступления РФ.