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Ани Лорак назвала себя "самой титулованной украинской певицей" и собралась с концертами в Европу

Фото: Ани Лорак назвалась украинской певицей, чтобы попасть в Европу (facebook com AniLorak)
Автор: Анна Шиканова

Предательница Украины Ани Лорак решила восстановить свое материальное положение и запланировала концерты в Европе этой осенью. В описании концертов указано, что она "самая титулованная украинская певица" и народная артистка Украины.

Скрин с афиши Ани Лорак опубликовал в своем Twitter блогер Виталий Гордиенко.

"Ани Лорак быстро переобулась для тура в Германии. Теперь она "самая титулованная украинская певица". Есть идеи, что с этим делать?" - пишет Гордиенко.

Согласно афише, Лорак - не только самая титулованная украинская певица, она еще и народная артистка Украины, участница Евровидение, где заняла 2 место и обладательница "Золотых граммофонов".

Тур запланирован на конец октября - начало ноября. Лорак собирается дать 8 концертов в Германии и Праге.

"Украинцы в Чехии и Германии призываю вас организовать акции протеста под ее концертами. А соответствующее министерство в Украине призываю лишить всех званий и титулов певицу Ани Лорак", - написал Виталий Гордиенко.

Стоит отметить, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Ани Лорак ни разу не высказалась по поводу войны.

И судя по тому, что она продолжает выступать, проживать в России, а также тесно общается с российскими артистами-путинистами, она решила полностью проигнорировать преступления РФ.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак продолжала развлекать россиян, пока на украинских детей летели ракеты.

А также мы писали о том, что экс-муж Лорак забрал у нее дочь и увез ее в Турцию.

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Ани Лорак