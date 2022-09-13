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Ані Лорак назвала себе "найтитулованішою українською співачкою" і зібралася з концертами в Європу

Фото: Ані Лорак назвалася українською співачкою, щоб потрапити в Європу (facebook com AniLorak)
Автор: Анна Шиканова

Зрадниця України Ані Лорак вирішила відновити своє матеріальне становище і запланувала концерти в Європі цієї осені. В описі концертів зазначено, що вона "найтитулованіша українська співачка" і народна артистка України.

Скрін з афіші Ані Лорак опублікував у своєму Twitter блогер Віталій Гордієнко.

"Ані Лорак швидко перевзулася для туру в Німеччині. Тепер вона"найтитулованіша українська співачка". Є ідеї, що з цим робити?"- пише Гордієнко.

Згідно з афішею, Лорак - не тільки найтитулованіша українська співачка, вона ще й народна артистка України, учасниця Євробачення, де зайняла 2 місце і володарка "Золотих грамофонів".

Тур запланований на кінець жовтня - початок листопада. Лорак збирається дати 8 концертів у Німеччині та Празі.

"Українці в Чехії та Німеччині закликаю вас організувати акції протесту під її концертами. А відповідне міністерство в Україні закликаю позбавити всіх звань і титулів співачку Ані Лорак", - написав Віталій Гордієнко.

Варто відзначити, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ані Лорак жодного разу не висловилася з приводу війни.

І судячи з того, що вона продовжує виступати, проживати в Росії, а також тісно спілкується з російськими артистами-путіністами, вона вирішила повністю проігнорувати злочини РФ.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Ані Лорак продовжувала розважати росіян, поки на українських дітей летіли ракети.

А також ми писали про те, що ексчоловік Лорак забрав у неї дочку і відвіз її до Туреччини.

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Ані Лорак