Ані Лорак назвала себе "найтитулованішою українською співачкою" і зібралася з концертами в Європу

"Ані Лорак швидко перевзулася для туру в Німеччині. Тепер вона"найтитулованіша українська співачка". Є ідеї, що з цим робити?"- пише Гордієнко.

Згідно з афішею, Лорак - не тільки найтитулованіша українська співачка, вона ще й народна артистка України, учасниця Євробачення, де зайняла 2 місце і володарка "Золотих грамофонів".

Тур запланований на кінець жовтня - початок листопада. Лорак збирається дати 8 концертів у Німеччині та Празі.

"Українці в Чехії та Німеччині закликаю вас організувати акції протесту під її концертами. А відповідне міністерство в Україні закликаю позбавити всіх звань і титулів співачку Ані Лорак", - написав Віталій Гордієнко.

Варто відзначити, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ані Лорак жодного разу не висловилася з приводу війни.

І судячи з того, що вона продовжує виступати, проживати в Росії, а також тісно спілкується з російськими артистами-путіністами, вона вирішила повністю проігнорувати злочини РФ.