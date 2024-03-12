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Ангеліна Усанова візьме участь у конкурсі краси Miss Eco International

Вівторок 12 березня 2024 16:19
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Ангеліна Усанова візьме участь у конкурсі краси Miss Eco International Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлія Любченко

Ангеліна Усанова, яка вже представила нашу країну на конкурсі Міс Всесвіт - 2024, прийматиме участь у новому конкурсі краси.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Міс Всесвіт Україна в Instagram.

Ангеліна Усанова представить Україну на конкурсі краси

Відома на весь світ українська красуня Ангеліна Усанова, яка гідно представляла нашу країну на конкурсі Міс Всесвіт 2024, готується до участі у новому, не менш важливому, конкурсі краси.

Дівчина боротиметься за корону на конкурсі краси Miss Eco International 2024. Фінал конкурсу заплановано на 28 квітня, тож час у нашої красуні для підготовки є. Місцем проведення заходу обрано столицю Єгипту - Каїр.

"Тримайте за Україну кулачки! Нам є що сказати світові", - пишуть на офіційній сторінці Міс Всесвіт Україна.

Ангеліна Усанова візьме участь у конкурсі краси Miss Eco International

Ангеліна Усанова представить Україну на новому конкурсі краси (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Майбутня конкурсантка також прокоментувала свою участь у конурсі.

"Щаслива поділитися з вами новиною про нагоду представляти Україну на Miss Eco International 2024 в Єгипті. Величезна відповідальність, ось що я відчуваю зараз", - висловлює свої емоції Ангеліна.

Що це за конкурс

Miss Eco International - це міжнародний конкурс, головною метою якого є популяризація важливості дбайливого ставлення до нашої планети, а це вкрай необхідно, виходячи з останніх подій у світі та в Україні

Переможниця конкурсу стає Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища. Для Усанової це дуже важливий крок вперед, оскільки бути Послом ООН - це велика відповідальність та гордість.

Ангеліна Усанова візьме участь у конкурсі краси Miss Eco InternationalАнгеліна Усанова візьме участь у конкурсі краси Miss Eco InternationalАнгеліна Усанова візьме участь у конкурсі краси Miss Eco InternationalАнгеліна Усанова візьме участь у конкурсі краси Miss Eco International

Ангеліна Усанова представить Україну на новому конкурсі краси (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Раніше ми розповідали, як Ангеліна Усанова показала звабливі фото з відпочинку.

Також читайте, що Ангеліна Усанова кардинально змінила імідж.

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