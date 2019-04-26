Ангел-хранитель: в Чернигове 15-летняя девочка спасла мужчину от смерти (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Подросток оказала пострадавшему доврачебную помощь

Девочка-подросток спасла мужчину, которого жестоко избили неизвестные на улице чуть ли не до смерти. Инцидент произошел в Чернигове. 15-летняя Анастасия Коваль оказала ему доврачебную помощь до приезда "скорой". О произошедшем рассказал Александр Максимец на своей странице в Facebook, а также опубликовал соответствующие фото (предупреждаем, что некоторые снимки могут шокировать).

Сообщается, что девочка вечером 21 апреля возвращалась домой и случайно стала свидетельницей уличной драки - трое мужчин забивали ногами человека. При ее появлении нападавшие скрылись, оставив на асфальте неподвижного человека, возле которого беспомощно рыдал маленький мальчик - сын пострадавшего.

На плач начали сходиться прохожие, но что делать с бездыханным телом никто не знал.

Поняв, что мужчина может впасть в кому и просто умереть, Анастасия применила знания, полученные на курсах по доврачебной помощи, недавно изучала на тренинге С14 Чернигов.

После осмотра пострадавшего оказалось, что у него забиты верхние дыхательные пути. Из-за сломанного носа и языка, который перекрыл доступ кислорода, он не мог дышать и мог захлебнуться собственной кровью.

Перевернуть тело помогли люди, а вот прочистить полость рта - побрезговали.

Фото: в Чернигове неизвестные жестоко избили мужчину (facebook.com/oleksandr.maximets)

Тогда девушка с помощью носового полотенца и полиэтиленового пакета вытащила язык, освободила дыхательные пути от сгустков крови, зубов и земли. Когда мужчина смог дышать самостоятельно, она положила пострадавшего в стабилизирующее положение, дожидаясь приезда скорой и полиции.

Карета медиков прибыла за 15 минут. Врачи были крайне удивлены, когда узали, что хрупкая девочка-подросток смогла так "откачать" пострадавшего.

"Единственное что можем здесь добавить... Учитесь оказывать доврачебную помощь, ведь, возможно, именно сегодня вы сможете подарить кому-то шанс на жизнь!

Р.S. Вот они ангелы спасатели: Троценко Ярослав, Коваль Анастасия", - заключил автор сообщения.

Фото: Ананстасия Коваль и Ярослав Троценко (facebook.com/oleksandr.maximets)

В комментариях к посту пользователи сети восхищаются действиями девушки и называют ее настоящим ангелом-хранителем. Также люди шокированы действиями нападавших, которые жестоко избивали мужчину прямо на глазах его маленького сына.

Ты добрый человек с большой буквы!

Девочка молодец, но мне страшно представить состояние ребенка. Какими это надо быть извергами, чтобы бить мужчину на глазах его ребенка!

Умничка, дай Бог тебе здоровья;

Девушка спасла не только жизнь человека, но и отца маленькому мальчику... Благодарность и ее родителям за то, что вырастили такого ребенка! Эта хрупкая девочка - герой!

Вот о чем нужно трубить на всех средствах масовой информации! А не рассказывать всякую ерунду, травя народ. Девушка молодец!

Будущее Украины - за такими людьми!

Молодец девочка, здоровья тебе, успехов, побольше таких людей - и жить будет легче, а мужчине скорейшего выздоровления, а этих подонков пусть Бог накажет;

Это был его ангел!

Человечище! Спасибо!

Девушка - супер молодец, и спасибо тем, кто проводил курсы оказания первой помощи...

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