Янгол-охоронець: в Чернігові 15-річна дівчинка врятувала чоловіка від смерті (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Підліток надала постраждалому долікарську допомогу

Дівчинка-підліток врятувала чоловіка, якого жорстоко побили невідомі на вулиці мало не до смерті. Інцидент стався у Чернігові. 15-річна Анастасія Коваль надала йому долікарську допомогу до приїзду "швидкої". Про подію розповів Олександр Максимець на своїй сторінці в Facebook, а також опублікував відповідні фото (попереджаємо, що деякі знімки можуть шокувати).

Повідомляється, що дівчинка увечері 21 квітня поверталася додому і випадково стала свідком вуличної бійки - троє чоловіків забивали ногами людину. При її появі нападники втекли, залишивши на асфальті нерухому людину, біля якої безпорадно ридав маленький хлопчик - син потерпілого.

На плач почали сходитися перехожі, але що робити з бездиханним тілом ніхто не знав.

Зрозумівши, що чоловік може впасти в кому і просто померти, Анастасія застосувала знання, отримані на курсах по долікарської допомоги, які недавно вивчала на вишколі С14 Чернігів.

Після огляду потерпілого виявилося, що у нього забиті верхні дихальні шляхи. Через зламаний ніс та язик, який перекрив доступ кисню, він не міг дихати і міг захлинутися власною кров'ю.

Перевернути тіло допомогли люди, а ось прочистити порожнину рота - погребували.

Фото: в Чернігові невідомі жорстоко побили чоловіка (facebook.com/oleksandr.maximets)

Тоді дівчина за допомогою носового рушники і поліетиленового пакета витягла язика, звільнила дихальні шляхи від згустків крові, зубів і землі. Коли чоловік зміг дихати самостійно, вона поклала потерпілого у стабілізуюче положення, чекаючи на приїзд швидкої та поліції.

Карета медиків прибула за 15 хвилин. Лікарі були дуже здивовані, коли дізналися, що тендітна дівчинка-підліток змогла так "відкачати" потерпілого.

"Єдине, що можемо тут додати... Вчіться надавати долікарську допомогу, адже, можливо, саме сьогодні ви зможете подарувати комусь шанс на життя!

P. S. Ось вони янголи рятувальники: Троценко Ярослав, Коваль Анастасія", - підсумував автор повідомлення.

Фото: Ананстасія Коваль і Ярослав Троценко (facebook.com/oleksandr.maximets)

У коментарях до посту користувачі мережі захоплюються діями дівчини і називають її справжнім янголом-охоронцем. Також люди шоковані діями нападників, які жорстоко били чоловіка прямо на очах його маленького сина.

Ти добра людина з великої літери!

Дівчинка молодець, але мені страшно уявити стан дитини. Якими це треба бути нелюдами, щоб бити чоловіка на очах у його дитини!

Розумничка, дай Бог тобі здоров'я;

Дівчина врятувала не тільки життя людини, але і батька маленькому хлопчику... Вдячність і батькам за те, що виростили такого дитину! Ця тендітна дівчинка - герой!

Ось про що треба сурмити на всіх засобах масової інформації! А не розповідати всяку нісенітницю, стравлюючи народ. Дівчина молодець!

Майбутнє України - за такими людьми!

Молодець дівчинка, здоров'я тобі, успіхів, побільше таких людей - і жити буде легше, а чоловікові якнайшвидшого одужання, а цих покидьків нехай Бог покарає;

Це був її ангел!

Людина! Спасибі!

Дівчина - супер молодець, і спасибі тим, хто проводив курси надання першої допомоги..

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