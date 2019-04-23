Как можно было бросить: работники вокзала неожиданно спасли младенца

Фото: Работники Укрзализныци нашли ребенка (коллаж РБК-Украина)

Работники вокзала спасли младенца, которого оставила неизвестная женщина

Укрзализныця удивила новостью о том, что ее сотрудники нашли на одном из вокзалов ребенка. Сотрудница вокзала спасла новорожденного младенца, сообщают на официальной странице Укрзализныци в Facebook.

"Знакомьтесь: Лиманский Владимир Петрович. Рост - 50 см, вес - 2,5 кг.

"Лиманский" потому, что новорожденного нашли в минувшее воскресенье, 21 апреля 2019 года, на территории железнодорожного вокзала в Лимане", - написали на странице.

Там сообщили, что к дежурному помощнику начальника вокзала станции Лиман недавно обратилась неизвестная женщина с сообщением о том, что в одном из помещений вокзала лежит пакет с новорожденным младенцем внутри.

Фото: С найденным мальчиком была записка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как потом обнаружили, рядом с ребенком была записка, которая отмечает день рождения мальчика. Фото записки также опубликовали на странице Укрзализныци в Facebook.

"Профессиональные и оперативные действия Ольги Липской, дежурной по вокзалу станции Лиман, - и жизнь малыша в безопасности! Пуповина у ребенка, похоже, была перевязана домашней нитью. Малыш был одет и лежал на подушечке. То есть мать вряд ли хотела избавиться от ребенка", - пишут в сообщении.

Фото: Спасенный мальчик (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

По словам работников Укрзализныци, коллеги из регионального филиала "Донецкая железная дорога" позже навестили малыша в больнице и собрали для него денег, чтобы ему купили важные товары – еду и одежду.

"Полиция должна завершить все процедуры, пока они ищут мать.

Пока не будут оформлены все необходимые документы, ребенок будет оставаться в больнице. Пожелания от донецких железнодорожников: "Рады увидеть тебя в будущем работником нашей железной дороги!". Владимир Лиманский, добро пожаловать и хорошей судьбы!", - написали в ведомстве.

Фото: Ольга Липская, которая спасла новорожденного малыша (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Отдельно Укрзализныця предупредила о мошеннических сообщениях о якобы сборе средств для малыша. На самом деле в сети средства ему не собирают.

"Если есть желание помочь, обращайтесь непосредственно в Лиманский родильный дом", - призвали в ведомстве.

В сети бурно отреагировали на новость о том, что нашли малыша.

"Как можно было покинуть такого младенца", - писали пользователи. Другие благодарили сотрудникам Укрзализныци за то, что спасли мальчика.

Напомним, ранее Укрзализныця сообщила об открытии прямого сообщения между Днепром и Перемышлем.

Также стало известно, какие тарифы в этом году Укрзализныця не будет повышать.