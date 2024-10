Анджеліну Джолі "застукали" з новим коханцем: що про нього відомо

Інсайдер, близький до знаменитостей, повідомив, що минулого тижня Akala прибув у готель The Corinthia в Лондоні, де зупинилася Анджеліна Джолі.

Akala (фото: instagram.com/akalamusic)

За словами джерела, репер і актриса провели разом два дні в готелі, а потім вирушили на вечерю в ресторан Soho House.

"Пара провела разом ніч середи і четверга в готелі і нікуди не йшла. Akala поїхав з готелю на одній з машин Анджеліни в п'ятницю - за кілька годин до прем'єри її нового фільму на Британському кінофестивалі. Вони використовують різні машини і секретні входи, щоб зберегти свої стосунки в таємниці", - розповів інсайдер.

Плітки про роман почали ширитися після того, як Акалу побачили в компанії Анджеліни та її доньок Захари і Шайло на літературному фестивалі "Калабаш" на Ямайці в травні минулого року. Шість місяців потому пара влаштувала романтичну вечерю в Мілані.

Останнім часом репер майже завжди поруч із зіркою "Малефісенти". Він супроводжував актрису в турі, присвяченому просуванню її нового фільму "Марія", який розповідає про оперну діву Марію Каллас.

Angelina Jolie and Akala are seen leaving the hotel to attend the Maria premiere during the Venice Film Festival. pic.twitter.com/chyyFc3j6O