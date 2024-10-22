Анджеліну Джолі "застукали" з новим коханцем: що про нього відомо

Нещодавно зарубіжні ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що американська акторка Анджеліна Джолі закрутила роман з британським репером Akala. Їх неодноразово бачили разом, а днями пара таємно зустрілася в готелі, де провела разом кілька днів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на виданням The Sun .

Інсайдер, близький до знаменитостей, повідомив, що минулого тижня Akala прибув у готель The Corinthia в Лондоні, де зупинилася Анджеліна Джолі.

Akala (фото: instagram.com/akalamusic)

За словами джерела, репер і актриса провели разом два дні в готелі, а потім вирушили на вечерю в ресторан Soho House.

"Пара провела разом ніч середи і четверга в готелі і нікуди не йшла. Akala поїхав з готелю на одній з машин Анджеліни в п'ятницю - за кілька годин до прем'єри її нового фільму на Британському кінофестивалі. Вони використовують різні машини і секретні входи, щоб зберегти свої стосунки в таємниці", - розповів інсайдер.

Коли почалися чутки про роман Джолі з Akala

Плітки про роман почали ширитися після того, як Акалу побачили в компанії Анджеліни та її доньок Захари і Шайло на літературному фестивалі "Калабаш" на Ямайці в травні минулого року. Шість місяців потому пара влаштувала романтичну вечерю в Мілані.

Останнім часом репер майже завжди поруч із зіркою "Малефісенти". Він супроводжував актрису в турі, присвяченому просуванню її нового фільму "Марія", який розповідає про оперну діву Марію Каллас.

Angelina Jolie and Akala are seen leaving the hotel to attend the Maria premiere during the Venice Film Festival. pic.twitter.com/chyyFc3j6O — 21 (@21metgala) August 28, 2024

Анджеліна і Акала покинули готель разом під час Венеціанського кінофестивалю в Італії в серпні. Музикант також був присутній на лондонській прем'єрі цієї картини.

Окрім 19-річної Захари і 18-річної Шайло, Кінгслі зустрівся і з іншими дітьми Анджеліни Джолі. На прем'єрі фільму в Лінкольн-центрі в рамках 62-го Нью-Йоркського кінофестивалю він приєднався до актриси та її синів - 22-річного Меддокса і 20-річного Пакса.

Angelina Jolie reportedly spent two nights with Akala in a London hotel?? https://t.co/Qzbu4iT5LF pic.twitter.com/DEDCWIEMev — celebitchy (@celebitchy) October 22, 2024

У Енджі також є 16-річні близнюки Вів'єн і Нокс, яких поки не бачили з імовірним бойфрендом їхньої мами, як повідомляє Daily Mail.

Тим часом в оточенні артистки стверджують, що вона все ще болісно переживає розлучення з Бредом Піттом.

Що відомо про Akala

Akala - британський репер, поет, автор книг і активіст, який відомий своїм унікальним стилем, що поєднує елементи хіп-хопу, реггі та рок-музики. Його справжнє ім’я - Кінгслі Джемісон. Він народився 1 червня 1983 року в Лондоні.

Розпочав свою музичну кар'єру у середині 2000-х років, а став популярним завдяки своїм інтелектуальним текстам, які часто торкаються соціальних, політичних і расових тем. Його дебютний альбом "It's Not a Rumor" вийшов у 2006 році.

Акала часто використовує свій музичний майданчик для підняття важливих питань, пов'язаних із расовими відносинами, нерівністю і соціальними проблемами. Він також відомий своїми поетичними навичками та впливовими виступами.

Akala (фото: instagram.com/akalamusic)