Анджеліні Джолі виповнилося 49 років: тренер зірки розкрив секрет її стрункого тіла

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі 4 червня святкує 49 років. Вона виглядає неперевершено. Її фігурі заздрять чимало шанувальників. В чому ж секрет акторки. Все дуже просто. Вона постійно тренується та слідкує за собою.

В чому полягає секрет чудової фізичної форми селебріті - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В чому секрет Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі багато чого досягла у своєму житті, вона виховує дітей, отримала "Оскар" і працювала в Організації Об’єднаних Націй.

У Анджеліни вже багато років є особистий тренер на ім'я Гуннар Петерсон. В інтерв'ю він поділився, що Анджеліна має структуровану програму тренувань, яка включає кругові тренування, силові тренування та кардіотренування.

Анджеліна Джолі випромінює красу (фото: Getty Images)

Як тренується Анджеліна Джолі

Кожна вправа включає три підходи з 10 до 15 повторюваних рухів, але різноманітність є ключовою для опрацювання різних груп м’язів.

Під час підготовки до ролі у фільмі "Сіль" 2010 року, Гуннар включив бойові мистецтва муай-тай у режим тренувань Анджеліни.

"Ми дуже рано змусили її навчитися поєднувати муай-тай і крав-мага. Тоді ми вибирали рухи, які їй вдавалися найкраще, і об’єднували їх", - сказав Гуннар.

Під час підготовки до ролі у кінокартині "Малефісента" Анджеліна розповіла, що захопилася йогою.

За її словами, саме його їй дала силу, "щоб стримувати себе".

До речі, тренер суперзірки стверджує, що Анджеліна ніколи не робила жодних пластичних операцій.

Що їсть Анджеліна Джолі

Відомо, що актриса протягом дня вживає багато чистої або з лимоном води, близько трьох літрів на день для підтримання гідратації та виведення токсинів з організму.

Щоб забезпечити своє тіло всіма необхідними поживними речовинами, зірка вживає їжу п'ять разів на день у невеликих порціях. Вона пильнує за балансом білків, вуглеводів і жирів у своєму раціоні та вподобає споживати злаки, насіння, фрукти і т. д.

Розпочинаючи свій день, акторка починає з білкових продуктів та свіжих фруктів, які доповнює горіхами і сухофруктами. Білки забезпечують організм необхідними поживними речовинами і сприяють відновленню клітин, а головне - зменшують потребу в постійних перекусах протягом дня.

Анджеліна Джолі дуже уважно обирає продукти для свого щоденного раціону. Вона споживає кіноа, гречку, пшоно, насіння чіа та льону, куркуму, рис, боби, горіхи, сирі салати, авокадо, тофу, соєве молоко тощо.

Крім того, Джолі віддає перевагу овочам, приготованим на пару, курці або тунцю з оливковою олією першого віджиму.

Джолі постійно тренується (фото: Getty Images)

Догляд за шкірою зірки

У подорожах Анджеліна активно доглядає за шкірою - вона не припиняє використовувати продукти з оксикислотами й антиоксидантами.

Популярна акторка почала користуватися сонцезахисними засобами ще в юності. Адже вона знає, що ультрафіолетові промені негативно впливають на шкіру, зокрема, викликають появу пігментних плям.

Акторка майже не наносить макіяж, коли не на зйомках (фото: instagram.com/angelinajolie)

Окрім використання захисту від сонця, вона носить капелюхи і належним чином зволожує шкіру.

Анджеліна Джолі наносить макіяж лише заради зйомок. У повсякденному житті вона не використовує декоративної косметики, щоб зберегти шкіру в хорошому стані.

Анджеліна підтримує Україну (фото: instagram.com/angelinajolie)

Зазначимо, що попри те, що зірка залишила посаду посла доброї волі в ООН, вона підтримує Україну та демонструє не тільки зовнішню красу, але й внутрішню...