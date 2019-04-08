ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Анджеліна Джолі закрутила роман з голлівудською зіркою: Бред Пітт бідкається

STYLERПерсони    08.04.2019 - 14:42
Анджеліна Джолі закрутила роман з голлівудською зіркою: Бред Пітт бідкається
Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Анджеліна Джолі пізнала жіноче щастя з Коліном Фарреллом

Анджеліна Джолі закрутила новий роман - її обранцем став знаменитий актор Колін Фаррелл.

Як пишуть західні таблоїди, Джолі останнім часом стали все частіше помічати в компанії одного з найкрасивіших та найсексуальніших чоловіків планети за версією журналів People і Company.

Цікаво, що за відомостями видання The Globe, Анджеліна і Колін вже зустрічалися раніше. Іскра між голлівудськими зірками спалахнула в 2003 році, коли вони разом брали участь у зйомках знаменитої картини Олівера Стоуна "Александр".

Анджеліна Джолі закрутила роман з голлівудською зіркою: Бред Пітт бідкається

Анджеліна Джолі (фото: wikipedia.org)

З достовірних джерел стало відомо, що знаменитості вирішили відновити відносини кілька місяців тому.

"Кожен з них пройшов довгий шлях з тих божевільних днів, коли вони в останнє були разом. Колін зовсім змінився (у минулому актор страждав від пристрасті до алкоголю і наркотиків - ред.). Він дуже порядна людина... Анджеліна ж завжди отримує те, що захоче, і не можна заперечувати, що між ними є хімія", - розповів один з друзів Джолі виданню RadarOnline.com.

Анджеліна Джолі закрутила роман з голлівудською зіркою: Бред Пітт бідкається

Колін Фаррелл (фото: wikipedia.org)

У теж час в оточенні Анджеліни говорять, що її колишній чоловік Бред Пітт дуже стурбований новим романом колишньої дружини. Кажуть, що Пітт категорично не хоче бачити Фаррелла поруч зі своїми дітьми, так як боїться, що Колін може "зірватися" і справити згубний вплив на спадкоємців Бреда і Анджеліни.

Анджеліна Джолі закрутила роман з голлівудською зіркою: Бред Пітт бідкається

Анджеліна Джолі і Бред Пітт (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали про те, що Джолі вийшла у світ з усіма шістьма дітьми - зіркове сімейство відвідало показ картини "Хлопчик, який приборкав вітер" в Нью-Йорку.

Рідкісний кадр: Анджеліна Джолі вийшла у світ з усіма шістьма дітьми "Почали зустрічатися в грудні": Бред Пітт закрутив новий роман з акторкою
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Анджеліна ДжоліГолливуд
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся