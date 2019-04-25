Анджелина Джоли решила лишить своих детей наследства: причина

Анджелина Джоли планирует вычеркнуть из завещания пятерых детей, оставив все свое состояние старшему сыну - 17-летнему Мэддоксу. Об этом сообщает издание Radar Online.

Мальчишку Джоли усыновила еще в далеком 2002 году в Камбодже, задолго до знакомства с Брэдом Питтом. Источники утверждают, что Мэддокс является ее любимцем, поскольку именно он поддерживал актрису в трудные времена ее развода с Брэдом.

Анджелина Джоли с детьми (фото: instagram.com/andjelina_jolie)

Мальчик всегда принимал сторону матери и с самого детства брал на себя роль мужчины в доме. Поэтому 43-летняя Анджелина чувствует, что ее связь с камбоджийцем сильнее, нежели кровные узы с биологическими детьми.

Джоли намерена передать Мэддоксу свой бизнес и управление кинокомпанией. Он уже был указан, как исполнительный продюсер, в титрах ее снимавшейся в Камбодже картины "Сначала они убили моего отца". Мальчику тогда было всего 15 лет. Свой благотворительный фонд в Камбодже она назвала Фондом Мэддокса Джоли-Питта.

К слову, отношения Питта с Мэддоксом сейчас довольно напряженные. И о том, что Анджелина хочет развестись с Брэдом, она объявила после того, как между актером и его старшим сыном вспыхнул конфликт на борту самолета.

Напомним, что Анджелина Джоли закрутила роман с голливудской звездой. Как пишут западные таблоиды, Джоли в последнее время стали все чаще замечать в компании одного из самых красивых и сексуальных мужчин планеты по версии журналов People и Company.

Ранее мы писали о том, что Джоли вышла в свет со всеми шестью детьми- звездное семейство посетило показ картины "Мальчик, который обуздал ветер" в Нью-Йорке.