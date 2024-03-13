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Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)

Анджеліна Джолі (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Анджеліна Джолі дебютувала як модельєр на 96-й церемонії вручення премії Оскар 2024 із неймовірною сукнею.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку бренду Джолі.

Анджеліна Джолі показала свою першу дизайнерську сукню

Актриса створила свою першу сукню для американської журналістки і письменниці Сулейки Жауад, яка з'явилася в ній на червоній доріжці Оскар 2024 й підкорила публіку.

Свій бренд Atelier Jolie багатодітна мати запустила минулого року. Але саме ця сукня стала для неї дебютною. 

Її особливість у тому, що на подолі сукні з сірої плісерованої тканини зображений портрет чоловіка Сулейки. Він ніби диригує своєю першою симфонією. А ось автором цієї ілюстрації став художник Чаз Гест.

Анджеліна Джолі показала свою першу дизайнерську сукню (фото: instagram.com/atelierjolieofficial)

Зображення на сукні стало відсиланням до документальної стрічки "Американська симфонія", в якій письменниця знялася разом зі своїм чоловіком, актором і музикантом Джоном Батістою.

Власне, цю ж стрічку було номіновано на Оскар у категорії "Найкраща пісня до фільму", але заповітну статуетку забрав фільм "Барбі".

"Я пишаюся і глибоко захоплююся Сулейкою і тим, як вона проживає свою долю - проходячи через труднощі з силою та неповторною грацією", - сказала Джолі. 

Анджеліна Джолі показала свою першу дизайнерську сукню (фото: instagram.com/suleikajaouad)

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