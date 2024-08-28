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Анджеліна Джолі несподівано змінила імідж: який тепер вона має вигляд (фото)

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська акторка Анджеліна Джолі кардинально змінила імідж: її волосся стало на кілька тонів світлішим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Vogue.

49-річну акторку помітили у новому образі у Венеції, куди вона прибула для участі в кінофестивалі, який стартує вже сьогодні, 28 серпня.

На фестивалі Джолі представить фільм "Марія Каллас", де виконала головну роль.

На публіці вона з'явилася у пісочному тренчі з укороченими рукавами, широких чорних штанах і чорних чоботях на підборах. Її волосся було розпущене, а очі приховані за темними окулярами.

До слова, в останні кілька років увага у мережі зосереджена не на фільмах за участю Анджеліни, а на її триваючих судових розглядах з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

До речі, Пітт також збирається приїхати на кінофестиваль, але їхня зустріч там малоймовірна.

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Анджеліна ДжоліАкторка