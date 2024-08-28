Анджеліна Джолі несподівано змінила імідж: який тепер вона має вигляд (фото)

49-річну акторку помітили у новому образі у Венеції, куди вона прибула для участі в кінофестивалі, який стартує вже сьогодні, 28 серпня.

На фестивалі Джолі представить фільм "Марія Каллас", де виконала головну роль.

На публіці вона з'явилася у пісочному тренчі з укороченими рукавами, широких чорних штанах і чорних чоботях на підборах. Її волосся було розпущене, а очі приховані за темними окулярами.

До слова, в останні кілька років увага у мережі зосереджена не на фільмах за участю Анджеліни, а на її триваючих судових розглядах з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

До речі, Пітт також збирається приїхати на кінофестиваль, але їхня зустріч там малоймовірна.